LIVESTREAM: Wie bedreigt Evenepoel in koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour?

Traditioneel staat er op zaterdag de Ardennenrit op het programma in de Baloise Belgium Tour. De koninginnenrit vindt dit keer in en om Hamoir plaats. De renners krijgen in totaal zeven gecategoriseerde hellingen te verwerken met onder meer de Muur van Hoei. In de twee plaatselijke rondes zullen twee lastige hellingen, de Côte d'Odeigne en Le Kimones, als scherprechter dienen. Wie zet de koninginnenrit naar zijn hand? Volg het live op Eén of via de livestream vanaf 13.30 u.