LIVESTREAM: Kopgroep begint aan laatste ronde, krijgen we een massasprint in Scherpenheuvel?

Dag drie in de Baloise Belgium Tour zou een kolfje naar de hand van de sprinters moeten worden. De rit brengt ons van Gingelom naar Scherpenheuvel. In de finale moeten de renners wel vier keer over de Dongelstraat, een kuitenbijter met een gemiddelde stijging van 5,2%. Kan er iemand de sprinters een hak zetten of krijgen we een massasprint in Scherpenheuvel? Volg het live op Eén of via de livestream vanaf 14.45 u.