Remco Evenepoel geeft leiderstrui extra glans met nipte tijdritzege

Rune Herregodts laat zich zien in tijdrit

Het was wachten op de Fransman Thibault Guernalec om een eerste richttijd te noteren. Hardrijders als Ryan Mullen en Norman Lasse Hansen beten hun tanden stuk op de tijd van Guernalec. Fredrik Frison dook uiteindelijk als eerste onder de tijd van de Fransman. Een sterke prestatie van de Belg na zijn bekkenbreuk in de Scheldeprijs.

Dag twee in de Baloise Belgium Tour schotelde de renners een vlakke tijdrit voor aan de kust. De lange rechte wegen waren op het lijf geschreven van de grote motoren in het peloton.

"Aerokogel" Evenepoel net iets sneller dan Lampaert

Remco Evenepoel: "Met mijn aero was ik in het voordeel"

"Het zijn niet mijn favoriete tijdritten, het deed pijn. Ik was wel gebrand om de snelste tijd neer te zetten. Gisteren was ik een klein beetje teleurgesteld dat ik de dagwinst niet kon pakken."

"Gisteren reed ik voor mijn klassement en vandaag wou ik de winst pakken. Wel een beetje jammer voor Yves dat ik hem nog net op het einde voorbij steek. Ik zei nog dat we vandaag 1 en 2 konden worden in de rit en het klassement. Dat is wel plezant."

"Ik verschoot op het startpodium van de tijd van Lampaert. Op het tussenpunt hadden we plots dezelfde tijd, maar daarna kregen we vol wind tegen. Ik heb daar echt wel voordeel gehad met mijn aero."

"Aerokogel? Ja, dat is wel leuk. Eindelijk een goede bijnaam gevonden."

"Hopelijk kunnen we nog een etappe pakken, het was toch even geleden dat we met de ploeg hadden gewonnen. Voor mezelf is dat, na de blessure en de lange weg terug, enorm fijn. Ik wil iedereen bedanken, mijn familie en de ploeg."