LIVESTREAM: Diept Remco Evenepoel zijn voorsprong verder uit in de tijdrit?

14:54 Stybar is er ondertussen ook al aan begonnen. 14 uur 54. Stybar is er ondertussen ook al aan begonnen.

14:38 14 uur 38. Kamil Gradek begint aan zijn tijdrit. De pool kan hardrijden. Verbetert hij de tijd van Gaudin? . Kamil Gradek begint aan zijn tijdrit. De pool kan hardrijden. Verbetert hij de tijd van Gaudin?

14:36 14 uur 36. 12'42''. Damien Gaudin met de eerste richttijd. Hij snelde in zijn tijdrit Daan Mariën voorbij. . 12'42'' Damien Gaudin met de eerste richttijd. Hij snelde in zijn tijdrit Daan Mariën voorbij.

14:32 14 uur 32. Giacomo Nizzolo begint ook aan zijn tijdrit. Hij zal wellicht morgen willen uitpakken in de verwachte sprint. . Giacomo Nizzolo begint ook aan zijn tijdrit. Hij zal wellicht morgen willen uitpakken in de verwachte sprint.

14:25 De mannen van Alpecin-Fenix kunnen ook een tijdrit afwerken:. 14 uur 25. De mannen van Alpecin-Fenix kunnen ook een tijdrit afwerken:

14:19 14 uur 19 match begonnen We zijn vertrokken! Chris Lawless (Team Total Direct Energie) mag de spits afbijten. Een minuut later vertrekt Daan Mariën (Baloise-Trek Lions) als eerste Belg).

14:03 Nog exact 100 dagen voor het WK tijdrijden. Als voorproefje mogen de renners vandaag een klein stukje van het parcours afleggen, weliswaar in omgekeerde richting. 14 uur 03. Nog exact 100 dagen voor het WK tijdrijden.





13:43 13 uur 43. Wie doet Evenepoel wat? De topfavoriet voor deze tijdrit is, zeker na gisteren, Remco Evenepoel. Hij begint om 16u55 aan zijn opdracht. Zijn grootste uitdager vandaag zal wellicht zijn ploeggenoot Yves Lampaert zijn, hij vertrekt om 16u35. Victor Campenaerts zal vandaag niet meer starten. Voor de rest kunnen ook volgende renners hoog eindigen vandaag: Ide Schelling (16u43), Thibault Guernalec (15u04), Frederik Frison (15u33), Ryan Mullen (15u10), Jasper Philipsen (16u49), Roger Kluge (15u14), Kamil Gradek (14u43) en Koen Bouwman (16u19). . Wie doet Evenepoel wat? De topfavoriet voor deze tijdrit is, zeker na gisteren, Remco Evenepoel. Hij begint om 16u55 aan zijn opdracht. Zijn grootste uitdager vandaag zal wellicht zijn ploeggenoot Yves Lampaert zijn, hij vertrekt om 16u35. Victor Campenaerts zal vandaag niet meer starten. Voor de rest kunnen ook volgende renners hoog eindigen vandaag: Ide Schelling (16u43), Thibault Guernalec (15u04), Frederik Frison (15u33), Ryan Mullen (15u10), Jasper Philipsen (16u49), Roger Kluge (15u14), Kamil Gradek (14u43) en Koen Bouwman (16u19).

13:28 De renners zijn bezig aan hun verkenning van het parcours. 13 uur 28. De renners zijn bezig aan hun verkenning van het parcours

13:23 13 uur 23. Jordi Warlop start dan toch in tijdrit. De renner van Sport Vlaanderen-Baloise kwam gisteren in de openingsetappe op enkele honderden meter van de finish zwaar ten val. Na een bezoek aan het ziekenhuis werden er geen breuken vastgesteld, maar wel enkele stevige kneuzingen aan de onderarm. Ondanks de pijn wil Warlop vandaag toch starten in de tijdrit. Hij start om 16u17. . Jordi Warlop start dan toch in tijdrit De renner van Sport Vlaanderen-Baloise kwam gisteren in de openingsetappe op enkele honderden meter van de finish zwaar ten val. Na een bezoek aan het ziekenhuis werden er geen breuken vastgesteld, maar wel enkele stevige kneuzingen aan de onderarm. Ondanks de pijn wil Warlop vandaag toch starten in de tijdrit. Hij start om 16u17.



13:20 Om 14u23 rolt rode lantaarn Chris Lawless als eerste van het startpodium. 13 uur 20. Om 14u23 rolt rode lantaarn Chris Lawless als eerste van het startpodium.

13:11 13 uur 11. Wat staat er op het menu? In de Baloise Belgium Tour serveren ze vandaag een vlakke tijdrit aan de kust van 11,2km. De wegen rond Knokke-Heist liggen er biljartvlak bij. In het begin van de tijdrit volgen een vijftal bochten elkaar snel op. We zitten aan de kust en dus zal ook de wind een vrije rol krijgen daar waar er geen beschutting is in het tweede deel. De laatste rechte lijn naar de finish is maar liefst 1,5km lang waar de grote motoren het verschil kunnen maken. . Wat staat er op het menu? In de Baloise Belgium Tour serveren ze vandaag een vlakke tijdrit aan de kust van 11,2km. De wegen rond Knokke-Heist liggen er biljartvlak bij. In het begin van de tijdrit volgen een vijftal bochten elkaar snel op. We zitten aan de kust en dus zal ook de wind een vrije rol krijgen daar waar er geen beschutting is in het tweede deel. De laatste rechte lijn naar de finish is maar liefst 1,5km lang waar de grote motoren het verschil kunnen maken.

13:06 Deze tijdrit kent een biljart vlak parcours. 13 uur 06. Deze tijdrit kent een biljart vlak parcours



10:37 10 uur 37. Vanaf 14u45 live op Eén of via de livestream. De wedstrijd is vandaag live te volgen op Eén vanaf 14u45. Kan je niet wachten tot dan? Dan kan je uiteraard ook de wedstrijd hier van start tot finish volgen met tekstupdates. . Vanaf 14u45 live op Eén of via de livestream De wedstrijd is vandaag live te volgen op Eén vanaf 14u45. Kan je niet wachten tot dan? Dan kan je uiteraard ook de wedstrijd hier van start tot finish volgen met tekstupdates.

