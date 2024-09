LIVE: Monsterontsnapping (met 5 Belgen) kiest het ruime sop, Vlaamse Ardennen doemen op

Opnieuw een attractie armer

Deze Renewi Tour lijkt voor veel renners wel vervloekt. Nadat een heel kransje topsprinters al verstek moest geven door valpartijen of last, verdwijnt nu ook wereldkampioen Mathieu van der Poel uit koers.



"Donderdag stootte hij zijn rechterknie tegen zijn stuur, de pijn werd sindsdien niet beter", klinkt het bij zijn ploeg. "We hebben dan maar besloten om geen risico's te nemen."



MVDP was dé topfavoriet voor deze lastige rit in de Vlaamse Ardennen. De Nederlander zal zichzelf zo geen tweede maal op de erelijst kunnen zetten. In 2020 reed hij nog alle concurrentie naar huis op de vesten van Geraardsbergen, wat hem ook de eindzege opleverde.