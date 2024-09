LIVE: Monsterontsnapping (met 5 Belgen) kiest het ruime sop, klimmen geblazen in de Vlaamse Ardennen

In het peloton gaat het te snel voor Fernando Gaviria. Dit werk ligt de spurtbom van Movistar niet nauw aan het hart.



De Colombiaan heeft er trouwens geen fantastische vijfdaagse opzitten: zijn beste resultaat is een 99e plek tijdens de vierde rit in lijn. Van een sprinter die in zijn carrière 5 etappes in de Giro en 2 in de Tour won mogen we toch net iets meer verwachten.