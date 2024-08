Met de wereldkampioen als locomotief: Mathieu van der Poel piloteert ploegmaat Jasper Philipsen naar sprintzege

za 31 augustus 2024 15:16

Renewi Tour Etappe 4 Wegwedstrijd 178.5 km 11:39 Oostburg - 15:16 Aalter Jasper Philipsen einde 0 30 60 90 120 150 178.5

Geen 3 op 3 voor Jonathan Milan in de Renewi Tour: de 4e etappe is een prooi geworden voor Jasper Philipsen. Wereldkampioen Mathieu van der Poel loodste zijn ploegmaat naar een eenvoudige zege, in de sprint van een peloton dat door een late valpartij flink uitgedund werd.

De 4e rit van de Renewi Tour in een notendop winnaar van de dag Ook al liet Jasper Philipsen vooraf uitschijnen dat hij niet bezig was met de concurrentie van Milan, deze overwinning zal toch deugd doen voor de Vlam van Ham. Met een sprint uit het boekje zette hij even de puntjes op de i. statistiek Nieuwe mijlpaal voor Philipsen: 50 keer mocht hij nu al het zegegebaar maken in zijn profcarrière, zijn 8e van het seizoen. Daarmee is hij bij uitstek dé veelwinnaar van Alpecin-Deceuninck. morgen Zondag staat de koninginnenrit op het programma: de rit richting Geraardsbergen is met zijn 202 kilometer niet alleen de langste, maar ook de lastigste: onder andere de Muur staat op het menu. Spektakel verzekerd.

De sprinters in deze Renewi Tour blijven in de hoek zitten waar de klappen vallen.



Nadat eerder al Kooij, Groenewegen en Merlier moesten opkrassen, stapten vandaag ook Sam Bennett en Fabio Jakobsen af.



Beide heren beleven voorlopig een snertseizoen, het zal even herbronnen zijn.



Koers dan. De vlakke wegen kondigden een nieuwe sprintersetappe aan, al kon de wind even voor spelbreker spelen.



Wereldkampioen Mathieu van der Poel amuseerde zich in Zeeuws-Vlaanderen en snokte het peloton in waaiers.



Zijn pret was wel maar van korte duur, op 100 kilometer van de meet was de rust in het pak wedergekeerd.

Even nervositeit alom in het peloton.

Massale valpartij zorgt voor ontregelde sprint

Op het moment van de samensmelting wilden 6 hardrijders het peloton een hak zetten door meteen opnieuw weg te springen.



Bert Van Lerberghe, Dries De Bondt en co haalden het onderste uit de kan, maar ook zij wisten al snel dat ze ten dode opgeschreven waren.



Ook een late uitval van die laatste bracht geen zoden meer aan de dijk, op 10 kilometer van de meet werd de laatste rode loper voor de sprinters uitgerold.



Al was er van stress voornamelijk geen sprake: ook op 3.000 meter van de finishboog was er nog ruimte voor praatjes en grapjes.



Op de Europalaan ontplofte de boel dan toch, in negatieve zin. Onder de rode vod werd het pak opgeschrikt door een lelijke valpartij, in het midden ging een renner plots tegen de grond.



De ravage was groot, kan niet anders aan snelheden van 65 km/h natuurlijk.



Philipsen pakt ouderwets uit

De zee ging even open, het sein voor meesterknecht Van der Poel om zijn gashendel open te draaien.



Jasper Philipsen zat perfect in zijn wiel, grote rivaal Jonathan Milan leek nooit echt zijn motor in gang te krijgen. De Belg kon als eerste aan de sprint beginnen, nog maar eens blijkt dat hij dan op zijn best is.



Eerste achtervolgers Christophe Laporte en Arnaud De Lie kwamen geen meter dichter, de Vlam van Ham won met duidelijke overmacht.



Slokop Milan moest tevreden zijn met een 8e plek, leider Alec Segaert kwam nooit in de problemen en mag morgen zijn trui met man en macht proberen te verdedigen.



In de Vlaamse Ardennen wordt dat geen sinecure. Titelverdediger Tim Wellens ligt net als Van der Poel op vinkenslag om deze Renewi Tour binnen te hengelen.

Jasper Philipsen: "Het was nerveus vandaag"

Jasper Philipsen: "Het is heel leuk om hier vandaag te winnen, dat was toch het doel deze week. Dat verdiende onze ploeg wel. In de vorige ritten heb ik ook mijn sprint kunnen rijden, maar werd ik gewoon geklopt door een heel sterke Jonathan Milan. Vandaag was het een vrij technische finale, met een laatste bocht op 450 meter van de finish. Als ik dan nog Mathieu voor mij heb die zijn kracht kan gebruiken, dan weet ik dat het sowieso moeilijk is om ons te kloppen."



"Het was wel een vrij nerveuze dag. Ik denk dat we gemiddeld bijna 50 km/u reden. In de laatste kilometers was het à bloc in het peloton om iedereen in positie te houden. Wie daar zat, zat daar goed. Ik hoop wel dat iedereen van die valpartij oké is."



"Het klassement? Ik denk dat we nog met 3 vrij kort in het klassement staan. Het zal sowieso een lastige dag worden, met warme temperaturen ook. Ik verwacht wel tijdsverschillen morgen."

Uitslag Rit 4 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Jasper Philipsen 3:37:08 Alpecin - Deceuninck ADC 2 Christophe Laporte +0 Team Visma - Lease a Bike TVL 3 Arnaud De Lie +0 Lotto - Dstny LTD 4 Paul Penhoët +0 Groupama - FDJ GFC 5 Bram Welten +0 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 6 Phil Bauhaus +0 Bahrain Victorious TBV 7 Matteo Trentin +0 Tudor Pro Cycling Team TUD 8 Jonathan Milan +0 Lidl - Trek LTK 9 Milan Fretin +0 Cofidis COF 10 Sebastián Molano +0 UAE Team Emirates UAD naam resultaat ploeg 1 Alec Segaert 11:32:25 Lotto - Dstny LTD 2 Magnus Sheffield +7 INEOS Grenadiers IGD 3 Tobias Foss +11 INEOS Grenadiers IGD 4 Tim Wellens +16 UAE Team Emirates UAD 5 Christophe Laporte +17 Team Visma - Lease a Bike TVL 6 Jasper Philipsen +21 Alpecin - Deceuninck ADC 7 Ben Turner +22 INEOS Grenadiers IGD 8 Jonathan Milan +23 Lidl - Trek LTK 9 Max Schachmann +27 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 10 Alberto Bettiol +28 Astana - Qazaqstan Team AST