LIVESTREAM: Nieuw titanenduel tussen Milan en Philipsen ligt in het verschiet, wie pakt de bloemen in Aalter?

Enige Nederlandse startpodium

De renners zetten hun weekend over de grens in Oostburg. De stad in het Nederlandse Zeeland is daarmee een uniek geval in deze Renewi Tour: het is de enige start- of aankomstplaats van de rittenkoers dit jaar.



Zo rijdt het pak amper 40 kilometer op Nederlandse bodem. Iets waar de organisatie voor de komende edities verandering in wil brengen, aangezien ze zichzelf promoten als een "Belgisch-Nederlandse" vijfdaagse.