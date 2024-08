LIVE: Eerste sprintersbal in Bilzen? Volg de eerste rit van de Renewi Tour

Rit 1

Voor de eerste rit in lijn moeten we naar het oosten van ons land, tegen de Nederlandse grens. In Riemst worden de paarden losgelaten, om na 163,6 kilometer Bilzen te bereiken. In twee grote lussen krijgt het peloton enkele kuitenbijters voor de kiezen in de vorm van de Côte de Hallembaye (1,2 km aan 5,2%), de Côte Sur les Coteaux (1,6 km aan 4,2%) en de Slingerberg (1,2 km aan 5,6%).



De Côte Sur les Coteaux op 27 kilometer van de streep is de laatste hindernis. De vraag van de dag is: kruipen de heuvels zwaar genoeg in de sprinterskleren om de échte spurtbommen te lossen, of zorgt het slechts voor een storm in een glas water? Een sprint in Bilzen lijkt niet onwaarschijnlijk.