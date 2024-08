Eerste sprintersbal in Bilzen? Kijk woensdag naar de eerste rit van de Renewi Tour

Eerste rit Renewi Tour

Aan sterren en snelle mannen geen gebrek in de Renewi Tour. De Vuelta was voor veel sprinters veel te lastig, de Renewi Tour profiteert mee.



Krijgen we woensdagnamiddag al een eerste onderonsje tussen onder meer Jasper Philipsen, Tim Merlier, Jonathan Milan en Olav Kooij? Of matten de hellingen tussen Riems en Bilzen de snelle benen af?