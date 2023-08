LIVESTREAM: Koers wordt hervat in Renewi Tour na protest tegen gevaarlijk parcours

clock 13:54 13 uur 54. Tim Wellens moet zich alleen nog zorgen maken over veilig aan de voet van de Keiberg te geraken. Stijn Steels. Tim Wellens moet zich alleen nog zorgen maken over veilig aan de voet van de Keiberg te geraken. Stijn Steels

clock 13:47 13 uur 47. Het is ondertussen Kasper Asgreen die werkt voor Soudal-Quick Step in het peloton. De Deen was vooraf favoriet, maar verloor veel tijd door maagklachten in de koninginnenrit. Nu werkt hij voor Lampaert en Merlier.

clock 13:47 13 uur 47. De renners hebben alle recht om te protesteren, maar waarom doen ze het niet voor de start? Stijn Steels.

clock 13:47 13 uur 47. Het protest van het peloton lijkt erop te wijzen dat zij toch rekenen op een massasprint. Met deze nieuwe regels kunnen de renners die voor het algemeen klassement gaan zich op het einde wat laten uitzakken. Al is het maar de vraag of het nu wel veilig zal verlopen, voor de dagzege zal er nog steeds hard gereden worden.



Al is het maar de vraag of het nu wel veilig zal verlopen, voor de dagzege zal er nog steeds hard gereden worden.

clock 13:41 De weg is wel erg smal op het einde. 13 uur 41.

clock 13:40 13 uur 40. De kopgroep heeft bij de neutralisatie ook even halt gehouden. Ze leiden nu met 4'22", wat wel meer is dan de kleine 3 minuten toen het peloton stopte.

clock 13:33 13 uur 33. Beslissing: vroegere tijdsopname, geen groene kilometer en bonificatieseconden. Na het overleg met de koersdirectie is een compromis uit de bus gekomen. De eerste maatregel is dat de tijdsopname zal gebeuren op 150 meter van de voet van de Keiberg. Dat is een zestal kilometer voor het einde. Om extra gedrum te vermijden zullen er ook geen bonificatieseconden te rapen zijn aan de finish. Ten slotte zal ook de groene kilometer, die in de laatste ronde plaats zou vinden, geschrapt worden.



De eerste maatregel is dat de tijdsopname zal gebeuren op 150 meter van de voet van de Keiberg. Dat is een zestal kilometer voor het einde.



Om extra gedrum te vermijden zullen er ook geen bonificatieseconden te rapen zijn aan de finish. Ten slotte zal ook de groene kilometer, die in de laatste ronde plaats zou vinden, geschrapt worden.

clock 13:21 13 uur 21. Ze zijn weer vertrokken. Het peloton is na overleg met de koersdirectie terug op de fiets gestapt.

clock 13:20 13 uur 20. Peloton is weer vertrokken.

clock 13:15 13 uur 15. Het peloton staat nog steeds stil. Het zou gaan over de laatste 5 kilometer, van de top van de Keiberg tot aan de finish.

clock 13:10 13 uur 10. Het peloton staat nog steeds stil.

clock 13:04 13 uur 04. Plots staat het peloton stil, ze vinden het parcours te gevaarlijk.

clock 13:03 13 uur 03. Peloton staat stil. Het peloton staat plots stil in de Renewi Tour. De renners weigeren nog een pedaalslag te geven uit protest tegen het parcours, dat ze "te gevaarlijk" vinden.

clock 12:53 12 uur 53. Thibau Nys lost. In het peloton kan Thibau Nys niet meer volgen. Mechanische pech of zou er meer aan de hand zijn?

clock 12:53 12 uur 53. Na een passage over de Keiberg passeren de negen leiders andermaal de finish. Nog 2 rondes te gaan, hun voorsprong blijft stabiel.

clock 12:49 Tempo zakt. We zijn op 100 kilometer van de streep en 2 uur ver. In dat tweede uur heeft de kopgroep het tempo wat gedrukt, het gemiddelde is nu 43,7 km/u. 12 uur 49. average speed

clock 12:48 12 uur 48.

clock 12:45 12 uur 45. Andrey Amador. Andrey Amador is een van de grotere namen in de kopgroep. De Costa Ricaan van EF Educatio-EasyPost reed lang voor Movistar en kon daar in 2012 zelfs een ritzege behalen in de Giro. De Ronde van Italië ligt Amador duidelijk, in 2015 werd hij er 4e in het algemeen klassement. Op het podium geraakte hij nooit.



De Ronde van Italië ligt Amador duidelijk, in 2015 werd hij er 4e in het algemeen klassement. Op het podium geraakte hij nooit.

clock 12:27 12 uur 27. Senne Leysen is als eerste doorgekomen aan de Strijdlust-sprint. Aaron Van Poucke leidt echter met ruime voorsprong dat klassement en zal dus winnen.