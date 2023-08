LIVESTREAM Renewi Tour: Krijgen we vuurwerk in koninginnenrit in en rond Geraardsbergen?

Houdt de jonge Brit Joshua Tarling, die gisteren de tijdrit won en leidt in de Renewi Tour, stand in de derde rit van Aalter naar Geraardsbergen? Met onder meer een dubbele beklimming van de Muur én de Bosberg is dit de koninginnenrit. Aan de sterke Flandriens de beurt om toe te slaan, want morgen en overmorgen is het aan de snelle mannen. Volg de koers hier, er zijn beelden op livestream en VRT 1.