LIVE Renewi Tour: Kopgroep met 3 Belgen bereidt zich voor op lus rond Geraardsbergen

In het peloton is intussen een tegenreactie gekomen. Een groepje van 3 renners met daarin Thibau Nys probeert weg te springen.

clock 14:40 14 uur 40. Arne Marit. Arne Marit kwam naar deze Renewi Tour als sprinter voor Intermarché-Circus-Wanty. De 24-jarige Marit wist in zijn carrière wel nog maar drie keer een profkoers te winnen. Een ander resultaat dat in het oog springt is een 7e plaats in Parijs-Tours in 2021.



clock 14:39 Verschroeiend gemiddelde van 51 km/u. Vanwege de vele aanvalspogingen lag de gemiddelde snelheid in het eerste wedstrijduur verschroeiend hoog. De kopgroep zat aan een gemiddelde van maar liefst 51 km/u.

clock 14:36 14 uur 36. Van de kopgroep is Arne Marit wel de best geplaatste in het klassement. Hij volgt op 1'10" van leider Tarling en rijdt dus virtueel naar de eerste plaats.

clock 14:34 14 uur 34. Groep van 6. De wedstrijdradio meldt dat Arne Marit niet alleen in de kopgroep zit. Hij heeft gezelschap van 5 renners: Marc Brustenga, Lukasz Wisniowski, Olivier Le Gac, Jens Reynders en Milan Fretin.

clock 14:26 14 uur 26. Joshua Tarling in z'n leiderstrui.

clock 14:22 Arne Marit trekt door. Arne Marit heeft er zin in. De sprinter heeft een voorsprong van 3'20" op het peloton.

clock 14:21 Mike Teunissen blaast 31 kaarsjes uit. Mike Theunissen zal vandaag bij de populairste renners in het peloton zijn. De Nederlander van Intermarché-Circus-Wanty viert zijn 31e verjaardag. 31e is toevallig ook zijn huidige positie in het klassement. Theunissen is de kopman van zijn ploeg en zal vandaag toch hopen wat posities op te schuiven.



clock 14:16 14 uur 16. Over enkele kilometers krijgen we een eerste klimmetje. De Edelareberg is met zijn 1,9 km aan 3,3% slechts een opwarmertje voor wat later vandaag nog komt.

clock 14:11 Bij Jumbo-Visma zien ze het zitten vandaag. 14 uur 11. Bij Jumbo-Visma zien ze het zitten vandaag.

clock 14:04 Dan toch een ontsnapping. Ondertussen is er alsnog een succesvolle ontsnapping tot stand gekomen. Arne Marit (Intermarché Circus-Wanty) heeft 2'20" voorsprong op het peloton.

clock 13:56 13 uur 56. Kan Jasper Philipsen verrassen? Het wordt ook uitkijken naar de prestatie van Jasper Philipsen vandaag. De winnaar van de openingsetappe volgt in het klassement op een halve minuut van de favorieten. Als hij vandaag goed overleeft, volgen de volgende dagen nog kansen op bonificatieseconden. Het is dus niet uitgesloten dat Philipsen probeert een mooi eindklassement uit de brand te slepen. Soren Kragh Andersen is de andere klassementsman bij Alpecin-Deceuninck.



clock 13:54 13 uur 54. De favorieten vandaag. Vandaag zullen de maskers afvallen in het klassement. De mannen om in het oog te houden zijn onder meer onze landgenoten Tim Wellens, Jasper Stuyven en Yves Lampaert. Die laatste zal echter ook rekening moeten houden met zijn ploeggenoot Kasper Asgreen. Ook voormalige winnaar Matej Mohoric is iemand om op te letten vandaag, hij verkeert in bloedvorm. Marc Hirschi is een outsider, hij is normaal op zijn best in het hooggebergte.



clock 13:51 13 uur 51.

clock 13:39 Bahrain Victorious zet in op Matej Mohoric vandaag. 13 uur 39. Bahrain Victorious zet in op Matej Mohoric vandaag.

clock 13:27 13 uur 27. Breuk in het peloton. Er wordt in het peloton erg hard gereden. Dat zorgt zelfs voor een breukje, de favorieten mogen zich in deze fase van de wedstrijd niet laten verrassen.

clock 13:26 13 uur 26. De ontsnapping lijkt geen lang leven beschoren, het peloton komt terug op 7 seconden.

clock 13:18 13 uur 18. Eerste ontsnapping. Een eerste groepje van 6 renners probeert te ontsnappen. De groep bevat Jonas Rickaert, Giovanni Aleotti, Bastien Tronchon, Pavel Bittner, Blake Quick en Karl Patrick Lauk. Hun voorsprong bedraagt een tiental seconden.