LIVESTREAM: Belgen bijten tanden stuk op toptijd van Tarling, komt er nog een verrassing in de Renewi Tour?

De korte tijdrit van vandaag wordt cruciaal voor de mannen met klassementsambities in de Renewi Tour. De tweede rit loopt van en naar Sluis over 13,6 kilometer. Jasper Philipsen, de spurtwinnaar gisteren, vertrekt als laatste renner om 16.45 uur. Volg de koers hier, vanaf 15.15 uur loopt ook de livestream of kunt u kijken op VRT 1.