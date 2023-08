Zieke Victor Campenaerts haakt af voor de Renewi Tour

clock 17:11 17 uur 11. Milieuvriendelijk. De Renewi Tour wil een voorbeeldevenement worden om het wielrennen structureel te verduurzamen. Zo zal het gescheiden inzamelen en verwerken van het afval op de rennersbussen dit jaar een hele vooruitgang zijn. Hetzelfde gebeurt met het afval in de officiële 'recycle zones' waar de renners in de koers verplicht gebruik van maken. Ook het inzamelen en verwerken van ander afval (kettingen, banden, ...) wordt een prioriteit. Voorts zal de organisatie het transport drastisch verminderen door minder tenten te plaatsen en meer gebruik te maken van bestaande infrastructuur, wordt er zoveel mogelijk met lokale leveranciers gewerkt, zal de wedstrijdkaravaan uitsluitend bestaan uit elektrische en hybride wagens en wordt er afbreekbare verf gebruikt in plaats van asfaltstickers. . Milieuvriendelijk De Renewi Tour wil een voorbeeldevenement worden om het wielrennen structureel te verduurzamen. Zo zal het gescheiden inzamelen en verwerken van het afval op de rennersbussen dit jaar een hele vooruitgang zijn. Hetzelfde gebeurt met het afval in de officiële 'recycle zones' waar de renners in de koers verplicht gebruik van maken. Ook het inzamelen en verwerken van ander afval (kettingen, banden, ...) wordt een prioriteit. Voorts zal de organisatie het transport drastisch verminderen door minder tenten te plaatsen en meer gebruik te maken van bestaande infrastructuur, wordt er zoveel mogelijk met lokale leveranciers gewerkt, zal de wedstrijdkaravaan uitsluitend bestaan uit elektrische en hybride wagens en wordt er afbreekbare verf gebruikt in plaats van asfaltstickers.

Groene kilometer. De Groene Kilometer is de opvolger van de Gouden Kilometer. In elke rit in lijn is er in volle finale een drievoudige tussensprint. Binnen een kilometer wordt er drie keer gesprint voor bonificaties: de winnaar krijgt 3 bonificatieseconden, de tweede 2 seconden en de derde 1 seconde. In totaal kan iemand binnen de Groene Kilometer dus 9 boniseconden verzamelen. Ook aan de finish zijn er in elke rit in lijn seconden voor het algemeen klassement te verdienen: 10 voor de ritwinnaar, 6 voor de tweede en 4 voor de derde. De naamsverandering van Gouden naar Groene Kilometer is een knipoog naar de ambitie van de Renewi Tour om het meest groene event op de wielerkalender te worden.