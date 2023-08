LIVESTREAM: Kijk live naar Renewi Tour met 3 Belgen in kopgroep

clock 15:17 Thibau Nys, die zal focussen op de etappe door de Vlaamse Ardennen, keek zeer gefocust bij de start. 15 uur 17. Thibau Nys, die zal focussen op de etappe door de Vlaamse Ardennen, keek zeer gefocust bij de start.

15:11 El Tractor toont zich. Het is niet alleen Jumbo-Visma dat werkt in het peloton. Ook Tim Declercq, ook wel El Tractor genoemd, doet zijn werk in dienst van naamgenoot Tim Merlier.

15:10 Voorin het peloton is het duidelijk dat ook Olav Kooij zijn pijlen heeft gericht op deze etappe. Maar liefst 7 renners van Jumbo-Visma leiden de achtervolging op de kopgroep.

15:08 Situatieschets. Na 2 uur koers hebben we nog altijd een kopgroep met 5 renners: de Italiaan Covi, de Duitser Rutsch en de Belgen Desal, Robeet en Van Poucke. Hun voorsprong ging nooit boven de 3 minuten, ze hebben nu nog 1'55" op het peloton. De kans dat het tot een massasprint komt lijkt groot.



Hun voorsprong ging nooit boven de 3 minuten, ze hebben nu nog 1'55" op het peloton. De kans dat het tot een massasprint komt lijkt groot.

15:08 Dit is de kroniek van een aangekondigde massasprint. Christophe Vandegoor.

15:07 Het peloton jaagt op 5 koplopers.

15:05 Gianni Meersman: "We willen meteen een eerste ritzege". Gianni Meersman, sportdirecteur van Alpecin-Deceuninck, heeft veel vertrouwen in Jasper Philipsen voor deze Renewi Tour. "De etappes van woensdag en zaterdag zijn sowieso iets voor hem. Al is het af te wachten hoe goed Jasper de Tour en vooral de talrijke criteriums die hij daarna reed verteerde." "Een eerste doel volgt al meteen in Ardooie. We willen daar echt al een eerste ritzege met Jasper", wond hij geen doekjes om de ambitites.



"De etappes van woensdag en zaterdag zijn sowieso iets voor hem. Al is het af te wachten hoe goed Jasper de Tour en vooral de talrijke criteriums die hij daarna reed verteerde."



"Een eerste doel volgt al meteen in Ardooie. We willen daar echt al een eerste ritzege met Jasper", wond hij geen doekjes om de ambitites.

15:04 Het is afwachten hoe Jasper Philipsen de Tour en vooral de talrijke criteriums daarna verteerde. Gianni Meersman, sportdirecteur Alpecin-Deceuninck.

15:00 Livestream begonnen. De livestream is zojuist gestart op VRT1 en VRTMax. Ook hierboven kan u kijken naar de laatste 2 uur van deze rit. Christophe Vandegoor en Bert De Backer voorzien het commentaar.

14:57 Voorsprong groeit. De kopgroep geeft zich niet zomaar gewonnen. Met nog 100 kilometer te gaan groeit hun voorsprong opnieuw naar 1'10".

14:43 Lorenzo Lapage: "Arne Marit krijgt zijn kans". Sportdirecteur Lorenzo Lapage van Intermarché-Circus kijkt uit naar de Renewi Tour: "Dit is een wedstrijd waarin je altijd aanvallend moet rijden. Je mag nooit in de verdediging geraken, want dan ben je verloren." Voor de sprint trekken ze vandaag vol de kaart van Arne Marit, aangezien Gerben Thijssen naar de Vuelta trekt: "Arne kan dit zeker aan. Hij heeft al meermaals laten zien dat hij in een groepssprint mee kan doen voor de zege. Wellicht krijgt hij in de de eerste en de voorlaatste rit de kans om zijn snelle benen te tonen." Vandaag volgt dus een eerste kans.



Voor de sprint trekken ze vandaag vol de kaart van Arne Marit, aangezien Gerben Thijssen naar de Vuelta trekt: "Arne kan dit zeker aan. Hij heeft al meermaals laten zien dat hij in een groepssprint mee kan doen voor de zege. Wellicht krijgt hij in de de eerste en de voorlaatste rit de kans om zijn snelle benen te tonen."



Vandaag volgt dus een eerste kans.

14:42 Arne Marit heeft al laten zien dat hij in een groepssprint mee kan doen voor de zege. Lorenzo Lapage, sportdirecteur Intermarché-Circus.

14:34 Het tempo zakt ondertussen helemaal bij de kopgroep, het gemiddelde staat nu op 43,8 km/u. Dat is trager dan het traagste voorziene schema, dat een aankomst voorspelt om 17.12 uur. Het peloton volgt op 47 seconden.



Het peloton volgt op 47 seconden.

14:29 Jonas Rutsch. Jonas Rutsch is de laatste man van de kopgroep die we moeten overlopen. De Duitser is ook nog maar 25 jaar en is nog maar enkele jaren prof. De renner van EF Education-EasyPost kon nog geen enkele profoverwinning behalen, wel won hij in 2019 de Kattekoers. Dat is een soort Gent-Wevelgem voor de U23. Rutsch werd dit seizoen 5e op het Duits kampioenschap op de weg. Hij heeft ook een achtergrond als baanwielrenner.



De Duitser is ook nog maar 25 jaar en is nog maar enkele jaren prof. De renner van EF Education-EasyPost kon nog geen enkele profoverwinning behalen, wel won hij in 2019 de Kattekoers. Dat is een soort Gent-Wevelgem voor de U23.



Rutsch werd dit seizoen 5e op het Duits kampioenschap op de weg. Hij heeft ook een achtergrond als baanwielrenner.

14:12 Cériel Desal. De 3e Belg in de kopgroep is de 23-jarige Cériel Desal. Onze jonge landgenoot werd pas vorig jaar prof bij Bingoal WB. Zijn beste profresultaat tot nu toe is een 10e plaats in de ZLM Tour. Ook bij Desal zit wielrennen in de familie. Hij is de neef van Guillaume Van Keirsbulck en de kleinzoon van Benoni Beheyt. Het oudere publiek zal Beheyt zeker nog kennen. Hij werd in 1963 wereldkampioen door de ploegorders te negeren en kopman Rik Van Looy te kloppen in de sprint.



Onze jonge landgenoot werd pas vorig jaar prof bij Bingoal WB. Zijn beste profresultaat tot nu toe is een 10e plaats in de ZLM Tour.



Ook bij Desal zit wielrennen in de familie. Hij is de neef van Guillaume Van Keirsbulck en de kleinzoon van Benoni Beheyt.



Het oudere publiek zal Beheyt zeker nog kennen. Hij werd in 1963 wereldkampioen door de ploegorders te negeren en kopman Rik Van Looy te kloppen in de sprint.

14:10 Vlucht blijft binnen schot. Het peloton blijft de vluchters weinig speelruimte geven. Het verschil bedraagt nog 1'27".

14:05 Alessandro Covi. Alessandro Covi is ongetwijfeld de grootste naam uit de kopgroep. De Italiaan won in 2018 een rit in de Ronde van de Toekomst. 2 jaar later tekende hij een profcontract bij UAE Team Emirates. Hij won vorig jaar de koninginnenrit in de Giro door een vlucht succesvol af te ronden. Hiernaast won hij ook al een etappe in de Ruta del Sol en de Vuelta a Murcia. Covi is overigens nog altijd maar 24 jaar en kan dus nog mooie dingen bereiken in zijn carrière.



2 jaar later tekende hij een profcontract bij UAE Team Emirates. Hij won vorig jaar de koninginnenrit in de Giro door een vlucht succesvol af te ronden. Hiernaast won hij ook al een etappe in de Ruta del Sol en de Vuelta a Murcia.



Covi is overigens nog altijd maar 24 jaar en kan dus nog mooie dingen bereiken in zijn carrière.

14:03 Rustig tempo. Na een uur rijden heeft de kopgroep een gemiddelde van 45,1 km/uur. Dat is niet verschrikkelijk hard, maar vermoedelijk zal dat gemiddelde richting het einde van de koers wel omhoog gaan.

13:57 Voor een team als het onze is meezitten in de vroege vlucht belangrijk. Aaron Van Poucke in Het Nieuwsblad.