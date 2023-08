LIVE: Volg de openingsetappe van de Renewi Tour, met livestream vanaf 15 u

clock 12:13 12 uur 13. Dagfavorieten. Er staan deze week veel topsprinters aan de start van deze Renewi Tour. Alleen al uit ons land hopen Jasper Philipsen, Jordi Meeus, Arnaud De Lie en Tim Merlier op sprintsucces. Al zal het niet gemakkelijk worden voor onze landgenoten. Ook Nederland heeft enkele snelle mannen in koers, namelijk Cees Bol, Dylan Groenewegen en Olav Kooij. Tot slot zijn er nog outsiders zoals Sam Welsford, Elia Viviani en Giacomo Nizzolo. Kwaliteit genoeg dus om er een spannende sprint van te maken straks. Al zullen er ook mensen mikken op een goede vlucht. . Dagfavorieten Er staan deze week veel topsprinters aan de start van deze Renewi Tour.



Alleen al uit ons land hopen Jasper Philipsen, Jordi Meeus, Arnaud De Lie en Tim Merlier op sprintsucces.



Al zal het niet gemakkelijk worden voor onze landgenoten. Ook Nederland heeft enkele snelle mannen in koers, namelijk Cees Bol, Dylan Groenewegen en Olav Kooij.



Tot slot zijn er nog outsiders zoals Sam Welsford, Elia Viviani en Giacomo Nizzolo.



Kwaliteit genoeg dus om er een spannende sprint van te maken straks. Al zullen er ook mensen mikken op een goede vlucht.

clock 12:08 12 uur 08.

clock 12:06 12 uur 06. Eerste etappe . Goedemiddag! Over een uurtje gaat de eerste etappe van deze Renewi Tour van start. Het peloton krijgt een vlakke etappe voorgeschoteld. Na een tocht van Blankenberge naar Ardooie volgt daar een plaatselijke lus van 16 kilometer. Deze voltooien de renners 5 keer alvorens we (allicht) een sprint te zien krijgen. Voor het klassement is het belangrijk te weten dat er bonificatieseconden zijn op het einde. Ook in de groene kilometer, zie hieronder, vallen enkele seconden te rapen. De groene kilometer ligt vandaag op 19 kilometer van het einde. . Eerste etappe Goedemiddag!



Over een uurtje gaat de eerste etappe van deze Renewi Tour van start.



Het peloton krijgt een vlakke etappe voorgeschoteld. Na een tocht van Blankenberge naar Ardooie volgt daar een plaatselijke lus van 16 kilometer. Deze voltooien de renners 5 keer alvorens we (allicht) een sprint te zien krijgen.



Voor het klassement is het belangrijk te weten dat er bonificatieseconden zijn op het einde. Ook in de groene kilometer, zie hieronder, vallen enkele seconden te rapen. De groene kilometer ligt vandaag op 19 kilometer van het einde.

clock 23-08-2023 23-08-2023.

clock 17:11 17 uur 11. Milieuvriendelijk. De Renewi Tour wil een voorbeeldevenement worden om het wielrennen structureel te verduurzamen. Zo zal het gescheiden inzamelen en verwerken van het afval op de rennersbussen dit jaar een hele vooruitgang zijn. Hetzelfde gebeurt met het afval in de officiële 'recycle zones' waar de renners in de koers verplicht gebruik van maken. Ook het inzamelen en verwerken van ander afval (kettingen, banden, ...) wordt een prioriteit. Voorts zal de organisatie het transport drastisch verminderen door minder tenten te plaatsen en meer gebruik te maken van bestaande infrastructuur, wordt er zoveel mogelijk met lokale leveranciers gewerkt, zal de wedstrijdkaravaan uitsluitend bestaan uit elektrische en hybride wagens en wordt er afbreekbare verf gebruikt in plaats van asfaltstickers. . Milieuvriendelijk De Renewi Tour wil een voorbeeldevenement worden om het wielrennen structureel te verduurzamen. Zo zal het gescheiden inzamelen en verwerken van het afval op de rennersbussen dit jaar een hele vooruitgang zijn. Hetzelfde gebeurt met het afval in de officiële 'recycle zones' waar de renners in de koers verplicht gebruik van maken. Ook het inzamelen en verwerken van ander afval (kettingen, banden, ...) wordt een prioriteit. Voorts zal de organisatie het transport drastisch verminderen door minder tenten te plaatsen en meer gebruik te maken van bestaande infrastructuur, wordt er zoveel mogelijk met lokale leveranciers gewerkt, zal de wedstrijdkaravaan uitsluitend bestaan uit elektrische en hybride wagens en wordt er afbreekbare verf gebruikt in plaats van asfaltstickers.

clock 17:10 17 uur 10. Groene kilometer. De Groene Kilometer is de opvolger van de Gouden Kilometer. In elke rit in lijn is er in volle finale een drievoudige tussensprint. Binnen een kilometer wordt er drie keer gesprint voor bonificaties: de winnaar krijgt 3 bonificatieseconden, de tweede 2 seconden en de derde 1 seconde. In totaal kan iemand binnen de Groene Kilometer dus 9 boniseconden verzamelen. Ook aan de finish zijn er in elke rit in lijn seconden voor het algemeen klassement te verdienen: 10 voor de ritwinnaar, 6 voor de tweede en 4 voor de derde. De naamsverandering van Gouden naar Groene Kilometer is een knipoog naar de ambitie van de Renewi Tour om het meest groene event op de wielerkalender te worden. . Groene kilometer De Groene Kilometer is de opvolger van de Gouden Kilometer. In elke rit in lijn is er in volle finale een drievoudige tussensprint. Binnen een kilometer wordt er drie keer gesprint voor bonificaties: de winnaar krijgt 3 bonificatieseconden, de tweede 2 seconden en de derde 1 seconde. In totaal kan iemand binnen de Groene Kilometer dus 9 boniseconden verzamelen. Ook aan de finish zijn er in elke rit in lijn seconden voor het algemeen klassement te verdienen: 10 voor de ritwinnaar, 6 voor de tweede en 4 voor de derde. De naamsverandering van Gouden naar Groene Kilometer is een knipoog naar de ambitie van de Renewi Tour om het meest groene event op de wielerkalender te worden.