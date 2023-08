LIVE: Kopgroep met 3 Belgen in Renewi Tour, livestream vanaf 15 u

clock 14:34 14 uur 34. Het tempo zakt ondertussen helemaal bij de kopgroep, het gemiddelde staat nu op 43,8 km/u. Dat is trager dan het traagste voorziene schema, dat een aankomst voorspelt om 17.12 uur. Het peloton volgt op 47 seconden. . Het tempo zakt ondertussen helemaal bij de kopgroep, het gemiddelde staat nu op 43,8 km/u. Dat is trager dan het traagste voorziene schema, dat een aankomst voorspelt om 17.12 uur.



Het peloton volgt op 47 seconden.

clock 14:29 14 uur 29. Jonas Rutsch. Jonas Rutsch is de laatste man van de kopgroep die we moeten overlopen. De Duitser is ook nog maar 25 jaar en is nog maar enkele jaren prof. De renner van EF Education-EasyPost kon nog geen enkele profoverwinning behalen, wel won hij in 2019 de Kattekoers. Dat is een soort Gent-Wevelgem voor de U23. Rutsch werd dit seizoen 5e op het Duits kampioenschap op de weg. Hij heeft ook een achtergrond als baanwielrenner. . Jonas Rutsch Jonas Rutsch is de laatste man van de kopgroep die we moeten overlopen.



De Duitser is ook nog maar 25 jaar en is nog maar enkele jaren prof. De renner van EF Education-EasyPost kon nog geen enkele profoverwinning behalen, wel won hij in 2019 de Kattekoers. Dat is een soort Gent-Wevelgem voor de U23.



Rutsch werd dit seizoen 5e op het Duits kampioenschap op de weg. Hij heeft ook een achtergrond als baanwielrenner.

clock 14:12 14 uur 12. Cériel Desal. De 3e Belg in de kopgroep is de 23-jarige Cériel Desal. Onze jonge landgenoot werd pas vorig jaar prof bij Bingoal WB. Zijn beste profresultaat tot nu toe is een 10e plaats in de ZLM Tour. Ook bij Desal zit wielrennen in de familie. Hij is de neef van Guillaume Van Keirsbulck en de kleinzoon van Benoni Beheyt. Het oudere publiek zal Beheyt zeker nog kennen. Hij werd in 1963 wereldkampioen door de ploegorders te negeren en kopman Rik Van Looy te kloppen in de sprint. . Cériel Desal De 3e Belg in de kopgroep is de 23-jarige Cériel Desal.



Onze jonge landgenoot werd pas vorig jaar prof bij Bingoal WB. Zijn beste profresultaat tot nu toe is een 10e plaats in de ZLM Tour.



Ook bij Desal zit wielrennen in de familie. Hij is de neef van Guillaume Van Keirsbulck en de kleinzoon van Benoni Beheyt.



Het oudere publiek zal Beheyt zeker nog kennen. Hij werd in 1963 wereldkampioen door de ploegorders te negeren en kopman Rik Van Looy te kloppen in de sprint.

clock 14:10 Vlucht blijft binnen schot. Het peloton blijft de vluchters weinig speelruimte geven. Het verschil bedraagt nog 1'27". . 14 uur 10. time difference Vlucht blijft binnen schot Het peloton blijft de vluchters weinig speelruimte geven. Het verschil bedraagt nog 1'27".

clock 14:05 14 uur 05. Alessandro Covi. Alessandro Covi is ongetwijfeld de grootste naam uit de kopgroep. De Italiaan won in 2018 een rit in de Ronde van de Toekomst. 2 jaar later tekende hij een profcontract bij UAE Team Emirates. Hij won vorig jaar de koninginnenrit in de Giro door een vlucht succesvol af te ronden. Hiernaast won hij ook al een etappe in de Ruta del Sol en de Vuelta a Murcia. Covi is overigens nog altijd maar 24 jaar en kan dus nog mooie dingen bereiken in zijn carrière. . Alessandro Covi Alessandro Covi is ongetwijfeld de grootste naam uit de kopgroep. De Italiaan won in 2018 een rit in de Ronde van de Toekomst.



2 jaar later tekende hij een profcontract bij UAE Team Emirates. Hij won vorig jaar de koninginnenrit in de Giro door een vlucht succesvol af te ronden. Hiernaast won hij ook al een etappe in de Ruta del Sol en de Vuelta a Murcia.



Covi is overigens nog altijd maar 24 jaar en kan dus nog mooie dingen bereiken in zijn carrière.

clock 14:03 Rustig tempo. Na een uur rijden heeft de kopgroep een gemiddelde van 45,1 km/uur. Dat is niet verschrikkelijk hard, maar vermoedelijk zal dat gemiddelde richting het einde van de koers wel omhoog gaan. . 14 uur 03. average speed Rustig tempo Na een uur rijden heeft de kopgroep een gemiddelde van 45,1 km/uur. Dat is niet verschrikkelijk hard, maar vermoedelijk zal dat gemiddelde richting het einde van de koers wel omhoog gaan.

clock 13:57 13 uur 57. Voor een team als het onze is meezitten in de vroege vlucht belangrijk. Aaron Van Poucke in Het Nieuwsblad. Voor een team als het onze is meezitten in de vroege vlucht belangrijk. Aaron Van Poucke in Het Nieuwsblad

clock 13:52 13 uur 52. Aaron Van Poucke. Aaron Van Poucke had deze Renewi Tour met stip aangeduid in zijn kalender. De 25-jarige renner kende al heel wat pech en won nog nooit een profrace. Van Poucke blikte in Het Nieuwsblad vooruit op deze vijfdaagse. "Ik kreeg eerst corona en dan een griepaanval. Dat is frustrerend in een jaar waarin ik een stap vooruit wou zetten", zei de renner van Team Flanders-Baloise. Hij keek dan ook uit om deze week goed te presteren: "Ik voel me goed en heb er veel zin in. Voor een ploeg als de onze is meezitten in de vroege vlucht een belangrijke opdracht", klonk het profetisch. . Aaron Van Poucke Aaron Van Poucke had deze Renewi Tour met stip aangeduid in zijn kalender. De 25-jarige renner kende al heel wat pech en won nog nooit een profrace.



Van Poucke blikte in Het Nieuwsblad vooruit op deze vijfdaagse.



"Ik kreeg eerst corona en dan een griepaanval. Dat is frustrerend in een jaar waarin ik een stap vooruit wou zetten", zei de renner van Team Flanders-Baloise.



Hij keek dan ook uit om deze week goed te presteren: "Ik voel me goed en heb er veel zin in. Voor een ploeg als de onze is meezitten in de vroege vlucht een belangrijke opdracht", klonk het profetisch.

clock 13:52 13 uur 52.

clock 13:46 Peloton klauwt terug. De voorsprong van de kopgroep is wat geslonken. Ze hebben nog 1'55" op het peloton, dat duidelijk geen risico's wil nemen. . 13 uur 46. time difference Peloton klauwt terug De voorsprong van de kopgroep is wat geslonken. Ze hebben nog 1'55" op het peloton, dat duidelijk geen risico's wil nemen.

clock 13:41 13 uur 41. Ludovic Robeet. Ludovic Robeet toont zich vandaag de gretigste. De 29-jarige Belg van Bingoal - WB zit sinds 2020 bij de ploeg. Zijn grootste overwinning kwam er in 2021, Robeet won toen Nokere Koerse. Koers zit trouwens in het bloed bij de familie Robeet, ook vader Patrick was profrenner. Hij reed onder meer voor Lotto en werd in 1989 6e in de Ronde van Lombardije. . Ludovic Robeet Ludovic Robeet toont zich vandaag de gretigste. De 29-jarige Belg van Bingoal - WB zit sinds 2020 bij de ploeg.



Zijn grootste overwinning kwam er in 2021, Robeet won toen Nokere Koerse.



Koers zit trouwens in het bloed bij de familie Robeet, ook vader Patrick was profrenner. Hij reed onder meer voor Lotto en werd in 1989 6e in de Ronde van Lombardije.

clock 13:40 Voorsprong van bijna 3 minuten. De kopgroep lijkt gaan vliegen, het vijftal heeft een voorsprong van 2'44" op het peloton. . 13 uur 40. time difference Voorsprong van bijna 3 minuten De kopgroep lijkt gaan vliegen, het vijftal heeft een voorsprong van 2'44" op het peloton.

clock 13:36 13 uur 36. Kopgroep van 5 man. Er komt een groepje aansluiten bij Robeet, we tellen nu 5 leiders. De kopgroep bestaat uit de Italiaan Alessandro Covi (UAE Team Emirates), de Duitser Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) en onze landgenoten Aaron Van Poucke (Team Flanders-Baloise), Ceriel Desal en Ludovic Robeet (beiden Bingoal WB). . Kopgroep van 5 man Er komt een groepje aansluiten bij Robeet, we tellen nu 5 leiders. De kopgroep bestaat uit de Italiaan Alessandro Covi (UAE Team Emirates), de Duitser Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) en onze landgenoten Aaron Van Poucke (Team Flanders-Baloise), Ceriel Desal en Ludovic Robeet (beiden Bingoal WB).

clock 13:32 13 uur 32. Robeet als eerste aan de tussensprint.

clock 13:31 13 uur 31. Resultaat eerste tussensprint. 1. Ludovic Robeet (Bingoal WB): 12 punten 2. Aaron Van Poucke (Team Flanders-Baloise): 8 punten 3. Kenneth Van Rooy (Bingoal WB): 6 punten 4. Jenno Berckmoes (Team Flanders-Baloise): 4 punten 5. Johan Jacobs (Movistar Team): 2 punten . Resultaat eerste tussensprint 1. Ludovic Robeet (Bingoal WB): 12 punten



2. Aaron Van Poucke (Team Flanders-Baloise): 8 punten



3. Kenneth Van Rooy (Bingoal WB): 6 punten



4. Jenno Berckmoes (Team Flanders-Baloise): 4 punten



5. Johan Jacobs (Movistar Team): 2 punten

clock 13:29 13 uur 29. Er lag in Blankenberge ook al een tussensprint, daar haalde Robeet vanzelfsprekend de eerste punten van deze Renewi Tour binnen. . Er lag in Blankenberge ook al een tussensprint, daar haalde Robeet vanzelfsprekend de eerste punten van deze Renewi Tour binnen.

clock 13:28 13 uur 28. Tegenreactie peloton. De voorsprong van Robeet is intussen gegroeid tot anderhalve minuut. Vanuit het peloton proberen wel enkele renners de sprong te maken naar de eenzame leider. . Tegenreactie peloton De voorsprong van Robeet is intussen gegroeid tot anderhalve minuut. Vanuit het peloton proberen wel enkele renners de sprong te maken naar de eenzame leider.

clock 13:26 Weinig wind. Er staat weinig wind vandaag in West-Vlaanderen, slechts iets meer dan 5 km/u. Dat vergroot enkel de kans op een sprint. . 13 uur 26. wind Weinig wind Er staat weinig wind vandaag in West-Vlaanderen, slechts iets meer dan 5 km/u. Dat vergroot enkel de kans op een sprint.

clock 13:19 13 uur 19. Robeet probeert het opnieuw en zijn tweede poging lijkt meer op te leveren. In een mum van tijd pakt de Belg 50 seconden op het peloton. . Robeet probeert het opnieuw en zijn tweede poging lijkt meer op te leveren. In een mum van tijd pakt de Belg 50 seconden op het peloton.