Wie wordt opvolger van Sénéchal in Primus Classic?

Door noodweer rond Cesenatico is de Memorial Marco Pantani van vandaag afgelast. Zo'n vaart zal het hier niet lopen, al is het geen aangenaam koersweer.

De Primus Classic brengt het peloton van Brakel naar de poorten van Brouwerij Haacht, een tocht van net geen 200 km. Onderweg krijgen de renners een uitgebreide opwarming met wat hellingen ten zuiden van de taalgrens. Op zo'n 75 km van de streep wordt het menens, met enkele klimmetjes die vorig jaar op het WK-parcours lagen. Denk aan de Smeysberg en de linke Moskesstraat. Op zo'n 17 km van de finish zijn alle hellingen afgewerkt. In de absolute finale liggen een paar haakse bochten, maar de laatste 800 m zijn rechttoe rechtaan.

12 uur 04. Geen Debusschere. Jens Debusschere is ziek en komt niet aan de start. Cyril Lemoine, zijn ploegmaat bij B&B Hotels, heeft last van zijn voet en is ook out. De ploeg heeft alleen Luca Mozzato kunnen optrommelen als vervanger.

11 uur 57. Miezerig weer. De hete zomer is nog slechts een herinnering, de herfst is in aantocht. Regen, wind en hooguit 14°C; een weertje voor echte flandriens.

11 uur 39. Goeiemorgen! Een dikke week voor het wereldkampioenschap zoekt de Primus Classic een opvolger voor Florian Sénéchal. De Fransman zit al in Australië, net als een pak andere renners die vandaag echt wel iets hadden kunnen betekenen. Niet getreurd, want er staat toch nog een sterk deelnemersveld aan de start in Brakel. Wie van hen bereikt als eerste de finish in Haacht?

18 uur 59. Geen MVDP: "Met het slechte weer nemen we geen risico's". Mathieu van der Poel was een grote naam op de affiche van de Primus Classis, zeker in volle WK-voorbereiding. Maar de Nederlander past op het laatste nippertje dan toch. Hij wordt vervangen door Gianni Vermeersch. "Het slechte weer zorgt ervoor dat de risico's groter worden. De wedstrijd zal nerveus zijn", klinkt het bij Alpecin-Deceuninck. "Mathieu had heel graag willen rijden, maar we willen geen risico nemen met oog op het WK." "Zijn voorbereiding richting Wollongong is nu na nog een laatste training helemaal afgerond."

"Het slechte weer zorgt ervoor dat de risico's groter worden. De wedstrijd zal nerveus zijn", klinkt het bij Alpecin-Deceuninck. "Mathieu had heel graag willen rijden, maar we willen geen risico nemen met oog op het WK."

"Zijn voorbereiding richting Wollongong is nu na nog een laatste training helemaal afgerond."

