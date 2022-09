Sterke Jordi Meeus troeft Démare af in chaotische finale Primus Classic

Sinkeldam voert het tempo op voor Démare, maar die wordt op de meet geklopt door Jordi Meeus! Onze landgenoot schenkt Bora-Hansgrohe de zege in een verkapte sprint.

De Lie en Philipsen gaan sowieso sprinten, maar hebben ze niet te veel energie gestoken in die vlucht?

17 uur 30. De Lie en Philipsen gaan sowieso sprinten, maar hebben ze niet te veel energie gestoken in die vlucht? .

Wij zetten ons geld in op Démare, die nog geen trap te veel heeft gegeven. Groupama-FDJ controleert.

17 uur 28. Wij zetten ons geld in op Démare, die nog geen trap te veel heeft gegeven. Groupama-FDJ controleert. .

Regen en zonneschijn door elkaar, net op het moment dat de kopgroep gegrepen wordt. Nog tien kilometer tot de streep, dat is vrij lang om alles gesloten te houden.

17 uur 22. Duiveltjeskermis! Regen en zonneschijn door elkaar, net op het moment dat de kopgroep gegrepen wordt. Nog tien kilometer tot de streep, dat is vrij lang om alles gesloten te houden. .

Heeft Groupama-FDJ de beste timing? De Franse formatie werkt zich te pletter om kopman Arnaud Démare in een zetel naar Haacht te brengen. De achterstand is te verwaarlozen.

17 uur 20. Heeft Groupama-FDJ de beste timing? De Franse formatie werkt zich te pletter om kopman Arnaud Démare in een zetel naar Haacht te brengen. De achterstand is te verwaarlozen. .

Snelle jongens De Lie en Philipsen lossen uit de kopgroep, die blijft vechten tegen de bierkaai. Pedersen is de laatste overlevende van de vroege vlucht.

17 uur 18. Snelle jongens De Lie en Philipsen lossen uit de kopgroep, die blijft vechten tegen de bierkaai. Pedersen is de laatste overlevende van de vroege vlucht. .

Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty) neemt in dienst van Kristoff een stevige beurt voor zijn rekening. Hij ziet de vluchters rijden.

17 uur 14. Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty) neemt in dienst van Kristoff een stevige beurt voor zijn rekening. Hij ziet de vluchters rijden. .

Campenaerts (voor De Lie) en Oldani (voor Philipsen) zullen een tandje bij moeten steken, want het peloton komt weer wat dichter. En wat is het plan van TotalEnergies?

20". Campenaerts (voor De Lie) en Oldani (voor Philipsen) zullen een tandje bij moeten steken, want het peloton komt weer wat dichter. En wat is het plan van TotalEnergies? . 17 uur 08.

clock 17:05

17 uur 05. Elftal voorin. Campenaerts en Van Wilder pikken aan. Het ziet ernaar uit dat deze groep gaat strijden voor de zege, want in het peloton is er weinig verstandhouding. .