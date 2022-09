LIVE: Terpstra organiseert vroege vlucht in VDP-loze Primus Classic

15 uur 06. De benen zijn goed genoeg om te winnen, dat hebben we gisteren gezien. Fabio Jakobsen (Quick-Step - Alpha Vinyl) won gisteren in Koolskamp.

14 uur 47. We hebben toegewerkt naar het laatste deel van het seizoen. Ik hoop om hier goed te scoren. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) is een van de belangrijkste zegekandidaten.

Het is de laatste rechte lijn, maar de motivatie is er nog.

14 uur 30. Het is de laatste rechte lijn, maar de motivatie is er nog. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) rijdt zijn laatste koers in Vlaanderen.

Er zijn veel favorieten, maar we gaan voor de overwinning. Ik rij graag in dit weer.

14 uur 04. Er zijn veel favorieten, maar we gaan voor de overwinning. Ik rij graag in dit weer. Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) gelooft erin.

clock 13:29

13 uur 29. Het zijn geen pannenkoeken in de kopgroep. Het palmares van Terpstra is veruit het mooiste met onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Pedersen pakte ook al een klassieke zege met Parijs-Tours in 2020. Larsen won in 2019 de Ronde van Denemarken, voor... Jonas Vingegaard. Weulinks palmares is blanco, maar hij heeft nog tijd om daar verandering in te brengen. .