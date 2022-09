Dan toch geen Van der Poel in Primus Classic: "Geen risico's voor WK"

clock 18:59

18 uur 59. Geen MVDP: "Met het slechte weer nemen we geen risico's". Mathieu van der Poel was een grote naam op de affiche van de Primus Classis, zeker in volle WK-voorbereiding. Maar de Nederland past op het laatste nippertje dan toch. Hij wordt vervangen door Gianni Vermeersch. "Het slechte weer zorgen ervoor dat de risico's groter worden. De wedstrijd zal nerveus zijn", klinkt het bij Alpecin-Deceuninck. "Mathieu had heel graag willen rijden, maar we willen geen risico nemen met oog op het WK." "Zijn voorbereiding richting Wollongong is nu na nog een laatste training helemaal afgerond." .