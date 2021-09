LIVESTREAM: Vijftal met Stuyven strijdt om de knikkers, Van der Poel rijdt lek

Fase per fase

Fase per fase

17:14 1 minuut. Plots vallen er 20 seconden weg van de voorsprong van de 5 leiders. Met nog 10 kilometer en 1 minuut voorsprong lijkt de voorgift geruststellend, maar ze moeten vooraan toch beter niet beginnen talmen. . 17 uur 14. 1 minuut Plots vallen er 20 seconden weg van de voorsprong van de 5 leiders. Met nog 10 kilometer en 1 minuut voorsprong lijkt de voorgift geruststellend, maar ze moeten vooraan toch beter niet beginnen talmen.

17:13 17 uur 13. In de achtergrond toont Gianni Vermeersch zich. Moedig, al is het hooguit voor de 6e plaats. Nog tien kilometer tot de meet. . In de achtergrond toont Gianni Vermeersch zich. Moedig, al is het hooguit voor de 6e plaats. Nog tien kilometer tot de meet.

17:11 17 uur 11. De twee snelste jongens vooraan zijn Stuyven en Sénéchal. Ook Van der Sande is rap, al heeft die misschien nog een sluwe aanval in het slot in gedachte. . De twee snelste jongens vooraan zijn Stuyven en Sénéchal. Ook Van der Sande is rap, al heeft die misschien nog een sluwe aanval in het slot in gedachte.

17:06 17 uur 06. Stuyven maakt een dikke kans. Sénéchal is ook sterk, maar Stuyven is rapper. En het is een snelle sprint in Haacht. José De Cauwer. Stuyven maakt een dikke kans. Sénéchal is ook sterk, maar Stuyven is rapper. En het is een snelle sprint in Haacht. José De Cauwer

17:04 17 uur 04. Het groepje Alaphilippe laat lopen en wordt snel ingehaald door het pelotonnetje waar Van der Poel ondertussen inzit. De achterstand op de 5 leiders is door het gestokte tempo achterin al snel opgelopen tot een minuut. . Het groepje Alaphilippe laat lopen en wordt snel ingehaald door het pelotonnetje waar Van der Poel ondertussen inzit. De achterstand op de 5 leiders is door het gestokte tempo achterin al snel opgelopen tot een minuut.

17:03 17 uur 03. De prikjes vooraan hebben voor schade gezorgd. Alaphilippe en twee ploegmaats laten zich verrassen, een vijftal met Stuyven, Van der Sande, Clarke, Honoré en Sénéchal heeft opeens een mooie kloof. Zit de winnaar hiertussen? . De prikjes vooraan hebben voor schade gezorgd. Alaphilippe en twee ploegmaats laten zich verrassen, een vijftal met Stuyven, Van der Sande, Clarke, Honoré en Sénéchal heeft opeens een mooie kloof. Zit de winnaar hiertussen?

17:00 17 uur . Honoré valt aan, Van der Poel rijdt lek. Honoré valt aan, Van der Poel rijdt lek

16:59 Pech voor Van der Poel. Net wanneer de blauwhemden vooraan aan hun aanvalsplannetje beginnen, rijdt Van der Poel vooraan lek. De wielwissel gaat snel, maar dit lijkt over en out voor de Nederlander wat de dagzege betreft. . 16 uur 59. Pech voor Van der Poel Net wanneer de blauwhemden vooraan aan hun aanvalsplannetje beginnen, rijdt Van der Poel vooraan lek. De wielwissel gaat snel, maar dit lijkt over en out voor de Nederlander wat de dagzege betreft.

16:56 Verzint Stuyven nog iets in de finale? 16 uur 56. Verzint Stuyven nog iets in de finale?

16:55 16 uur 55. Binnen 5 kilometer volgt er nog 1 helling: de Hulstbergstraat. Waagt er nog iemand zijn kans of hebben de snelle mannen vooraan zin in een sprint? Met Ballerini, Nizzolo, Van der Poel en Stuyven zit er alvast heel wat sprintgeweld in de kopgroep. . Binnen 5 kilometer volgt er nog 1 helling: de Hulstbergstraat. Waagt er nog iemand zijn kans of hebben de snelle mannen vooraan zin in een sprint? Met Ballerini, Nizzolo, Van der Poel en Stuyven zit er alvast heel wat sprintgeweld in de kopgroep.

16:52 16 uur 52. 11 leiders. Alaphilippe, Honoré, Stybar, Sénéchal, Ballerini, Van der Poel, Nizzolo, Stuyven, Clarke en Van der Sande, dat zijn de elf namen. The Wolfpack lijkt de sleutel in handen te hebben, zetten ze alles op de sprintbenen van Ballerini? . 11 leiders Alaphilippe, Honoré, Stybar, Sénéchal, Ballerini, Van der Poel, Nizzolo, Stuyven, Clarke en Van der Sande, dat zijn de elf namen. The Wolfpack lijkt de sleutel in handen te hebben, zetten ze alles op de sprintbenen van Ballerini?

16:48 Maak daar maar 5 van. 16 uur 48. Maak daar maar 5 van.

16:47 16 uur 47. Sterke Nizzolo. Met een laatste sprintje dicht Nizzolo de kloof op de kopgroep. Dat betekent tegelijkertijd ook dat er met Stybar nog een vijfde blauwhemd bijkomt vooraan. . Sterke Nizzolo Met een laatste sprintje dicht Nizzolo de kloof op de kopgroep. Dat betekent tegelijkertijd ook dat er met Stybar nog een vijfde blauwhemd bijkomt vooraan.

16:45 16 uur 45. Een groep van 8 renners, met 4 wolven van Deceuninck-Quick Step, leidt de dans. Daarachter probeert nog een trio, met Nizzolo en Stybar, ook aan te sluiten. . Een groep van 8 renners, met 4 wolven van Deceuninck-Quick Step, leidt de dans. Daarachter probeert nog een trio, met Nizzolo en Stybar, ook aan te sluiten.

16:44 16 uur 44. Er komt nog volk terug uit de achtergrond. Onder andere Stuyven en enkele blauwhemden gaan komen aansluiten. . Er komt nog volk terug uit de achtergrond. Onder andere Stuyven en enkele blauwhemden gaan komen aansluiten.

16:42 Bekestraat. Opnieuw kasseien vreten, nu op de Bekestraat. Alaphilippe gaat nog eens aan de boom schudden en dit keer met resultaat. Ballerini, Van der Poel en Van der Sande kunnen aanhaken. Is dit de goede ontsnapping? . 16 uur 42. Bekestraat Opnieuw kasseien vreten, nu op de Bekestraat. Alaphilippe gaat nog eens aan de boom schudden en dit keer met resultaat. Ballerini, Van der Poel en Van der Sande kunnen aanhaken. Is dit de goede ontsnapping?

16:39 16 uur 39. Het zwaartepunt van de heuvelzone ligt achter ons. We krijgen seffens wel nog de Bekestraat, de laatste WK-helling van de dag. . Het zwaartepunt van de heuvelzone ligt achter ons. We krijgen seffens wel nog de Bekestraat, de laatste WK-helling van de dag.

16:38 16 uur 38. Van een peloton is niet echt meer sprake. Een groep van zo'n 25 renners leidt de wedstrijd, we zien veel blauwhemden van Deceuninck-Quick Step en ook Van der Poel en de zijnen zijn goed vertegenwoordigd. . Van een peloton is niet echt meer sprake. Een groep van zo'n 25 renners leidt de wedstrijd, we zien veel blauwhemden van Deceuninck-Quick Step en ook Van der Poel en de zijnen zijn goed vertegenwoordigd.

16:33 16 uur 33. Alaphilippe schudt van nee en neemt niet over bij Van der Poel. Ploegorders of kan ie niet beter? Zonder medewerking van de wereldkampioen is de ontsnapping van Van der Poel alvast geen lang leven beschoren. . Alaphilippe schudt van nee en neemt niet over bij Van der Poel. Ploegorders of kan ie niet beter? Zonder medewerking van de wereldkampioen is de ontsnapping van Van der Poel alvast geen lang leven beschoren.