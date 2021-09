Kijk om 15.30u live naar de Primus Classic met MVDP, Alaphilippe en WK-hellingen

13:20

13 uur 20. Straffe startlijst met WK-tenoren . Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Tim Merlier, Giacomo Nizzolo, Jasper Stuyven, Florian Sénéchal, Tiesj Benoot, Yves Lampaert, Davide Ballerini... Heel wat grote namen strijden vandaag in de Primus Classic mee voor de zege. Het wordt vooral uitkijken hoe WK-tenoren als Van der Poel en Alaphilippe voor de dag komen. Van der Poel sukkelde heel de zomer met zijn rug, maar bewees vorige week in de Antwerp Port Epic dat zijn vorm helemaal niet zo slecht is. Bevestigt hij vandaag in Haacht? .