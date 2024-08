Vluchter Jelte Krijnsen blijft uit de klauwen van peloton en verrast vriend en vijand in Denemarken

Ongetwijfeld de mooiste zege uit zijn carrière. De Nederlander Jelte Krijnsen (Parkhotel Valkenburg) heeft de vierde rit in de Ronde van Denemarken op zijn naam gezet. De vluchter bleef uit de klauwen van het peloton en kwam solo aan. Even later bolde Tobias Lund ook nog vierend over de streep, de Deen had zich duidelijk misrekend en dacht dat hij net als gisteren ritwinnaar was.