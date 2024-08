Tobias Lund houdt leider Arnaud De Lie met machtige sprint van de zege op hellende aankomst in Denemarken

Net als gisteren heeft Arnaud De Lie nipt naast de ritzege gegrepen in de Ronde van Denemarken. Een knikje in de slotkilometer zorgde voor een lastige finale, waarin Tobias Lund (dsm-firmenich PostNL) de scherpste eindsprint had. De Deen remonteerde Arnaud De Lie, die op weg leek naar de zege. De Belg blijft wel leider.