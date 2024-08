Arnaud De Lie valt stil in Denemarken na ellenlange sprint, Magnus Cort profiteert

Arnaud De Lie heeft net naast een knappe zege gegrepen in de Ronde van Denemarken. De Belgische kampioen van Lotto-Dstny zette op een hellende aankomst in Vejle snoeihard aan en leek iedereen uit het wiel te kletsen, maar hij viel stil in de slotmeters. Thuisrijder Magnus Cort (Uno-X Mobility) kon profiteren en griste de ritzege weg. De Lie is wel de nieuwe leider.