LIVE: Kopgroep met 4 krijgt ruimte, barst het straks los op de gravelwegen van Parijs-Tours?

Herfstklassieker?

Parijs-Tours is al aan zijn 118e editie toe, maar toch heeft de koers moeite om een plekje bij de klassiekers te bemachtigen. Dat de organisatie sinds 2018 gravelwegen in het parcours smokkelt, is niet naar de zin van iedereen.



Toch eindigde de wedstrijd sindsdien maar één keer in een sprint. Krijgen we ook nu weer spektakel op de onverharde stroken rond Tours?