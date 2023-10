LIVE Parijs-Tours: Van Avermaet voorlopig onzichtbaar bij zwanenzang, peloton jaagt op eenzame leider Askey

In de spits van de koers zit Lewis Askey op een hellende strook. Dit zal de jonge Brit toch voelen in zijn kuiten.

16 uur 15. Askey gaat dapper door. In de spits van de koers zit Lewis Askey op een hellende strook. Dit zal de jonge Brit toch voelen in zijn kuiten. .

Fietswissel Laporte. Christophe Laporte, in zijn trui van Europees kampioen, hangt achteraan het uitgedunde peloton en meteen blijkt ook waarom: de Fransman heeft problemen met zijn fiets. Hij krijgt een nieuw stalen ros van de volgwagen. . 16 uur 05.

15 uur 55. Askey tegen de rest. Lewis Askey is momenteel nog de enige overlever van de vroege vlucht. De Brit vecht voor elke meter, maar voelt het peloton in zijn nek hijgen. Hoelang houdt de eenzame leider nog stand? Edward Theuns en Clément Russo proberen ondertussen uit het grote pak weg te springen. .

clock 15:42

15 uur 42. Sterk groepje achtervolgers. Voorin is Askey duidelijk de sterkste man. De Brit laat zijn medevluchters achter en trekt er alleen op uit. Campenaerts is ondertussen in het achtervolgend groepje met een aantal outsiders beland. Onder meer Rasmus Tiller, Matteo Trentin, John Degenkolb en Mike Teunissen houden de Belg gezelschap. .