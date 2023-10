LIVE Parijs-Tours: Van Avermaet niet mee in vlucht van de dag bij zijn zwanenzang

clock 13:40

13 uur 40. Kan Arnaud De Lie zegevieren? Als we even vooruit kijken, lijken we net zoals vorig jaar een sprint met een grote groep renners te mogen verwachten. Bij de kanshebbers kijken we dan eerst en vooral naar onze landgenoot Arnaud De Lie. Al maken Arnaud Démare en Kaden Groves ook een grote kans op de zege. Onder meer Christophe Laporte, Rasmus Tiller en Matteo Trentin behoren dan weer tot de outsiders voor de overwinning. .