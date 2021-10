LIVE Parijs-Tours: wind zorgt voor waaierslag, Belgen goed vertegenwoordigd in peloton 1

14:56 Tijdsverschil. Het verschil tussen de twee groepen loopt op, tot bijna een minuut. Het ziet ernaar uit dat we slechts 37 renners overhouden nog voor het allemaal goed en wel begonnen is. . 14 uur 56. Tijdsverschil Het verschil tussen de twee groepen loopt op, tot bijna een minuut. Het ziet ernaar uit dat we slechts 37 renners overhouden nog voor het allemaal goed en wel begonnen is.

14:55 14 uur 55. Finale nadert. We zitten op 75 kilometer van de finish, nog zo'n 25 kilometer van de start van de échte finale. De renners krijgen niet alleen 7 klimmetjes, maar ook 9 wijngaarden te verwerken. Met die laatste wil Parijs-Tours sinds een paar jaar zijn eigen "Roubaix"-identiteit creëren. . Finale nadert We zitten op 75 kilometer van de finish, nog zo'n 25 kilometer van de start van de échte finale. De renners krijgen niet alleen 7 klimmetjes, maar ook 9 wijngaarden te verwerken. Met die laatste wil Parijs-Tours sinds een paar jaar zijn eigen "Roubaix"-identiteit creëren.

14:52 14 uur 52. Samenstelling peloton 1. Casper Pedersen, Bol, Kragh Andersen, Van Avermaet, Dewulf, Lawrence Naesen, Duval, Stuyven, Démare, Küng, Le Gac, Florian Vermeersch, Frison, Laporte, Hessman, Leemreize, Van Emden, Philipsen, De Bondt, Edward Planckaert, Bodnar, Gamper, Petit, Vanmarcke, Bonnamour, Danny van Poppel, Vliegen, Capiot, Ledanois, Riou, Russo, Siskevicius, Trarieux, Beullens, Herregodts en Reynders. . Samenstelling peloton 1 Casper Pedersen, Bol, Kragh Andersen, Van Avermaet, Dewulf, Lawrence Naesen, Duval, Stuyven, Démare, Küng, Le Gac, Florian Vermeersch, Frison, Laporte, Hessman, Leemreize, Van Emden, Philipsen, De Bondt, Edward Planckaert, Bodnar, Gamper, Petit, Vanmarcke, Bonnamour, Danny van Poppel, Vliegen, Capiot, Ledanois, Riou, Russo, Siskevicius, Trarieux, Beullens, Herregodts en Reynders.

14:52 14 uur 52.

14:50 14 uur 50. Wie werkt in peloton 2? Alle WorldTour-ploegen hebben minstens 1 renner mee in het eerste peloton, dus het zijn de ProContinentale ploegen die uit hun pijp moeten komen in peloton 2. Bingoal Pauwels Sauzen (met onder meer Milan Menten) knapt het meeste werk op, maar ze komen geen stap dichterbij. . Wie werkt in peloton 2? Alle WorldTour-ploegen hebben minstens 1 renner mee in het eerste peloton, dus het zijn de ProContinentale ploegen die uit hun pijp moeten komen in peloton 2. Bingoal Pauwels Sauzen (met onder meer Milan Menten) knapt het meeste werk op, maar ze komen geen stap dichterbij.

14:40 14 uur 40. Het heeft niet lang geduurd voor Herregodts en co werden opgeraapt. We krijgen nu een strijd tussen 2 pelotonnetjes. 40 seconden is het verschil. . Het heeft niet lang geduurd voor Herregodts en co werden opgeraapt. We krijgen nu een strijd tussen 2 pelotonnetjes. 40 seconden is het verschil.

14:38 Tijdsverschil. Het zal niet lang meer duren voor de 3 leiders (Leemreize, Duval en Herregodts) het eerste deel van het peloton zien arriveren. Het verschil is minder dan een halve minuut. . 14 uur 38. Tijdsverschil Het zal niet lang meer duren voor de 3 leiders (Leemreize, Duval en Herregodts) het eerste deel van het peloton zien arriveren. Het verschil is minder dan een halve minuut.

14:37 14 uur 37. Peloton in 2 stukken. De wind heeft het peloton wel degelijk in 2 waaiers uit elkaar geslagen. In peloton 1 herkennen we naast titelverdediger Pedersen onder meer ook Philipsen, Van Avermaet, Naesen, Stuyven, Florian Vermeersch (maar niet Gianni), De Bondt, Démare, Bol, Kragh Andersen, Vanmarcke, Van Poppel, Dewulf, Laporte en Vliegen. . Peloton in 2 stukken De wind heeft het peloton wel degelijk in 2 waaiers uit elkaar geslagen. In peloton 1 herkennen we naast titelverdediger Pedersen onder meer ook Philipsen, Van Avermaet, Naesen, Stuyven, Florian Vermeersch (maar niet Gianni), De Bondt, Démare, Bol, Kragh Andersen, Vanmarcke, Van Poppel, Dewulf, Laporte en Vliegen.

14:19 Wind. De wind steekt weer de kop op en het dreigt weer uit elkaar te vallen in het peloton. Het tempo wordt serieus de hoogte ingejaagd en dat is nefast voor de voorsprong van de 3. Een goeie 2 minuten houden ze nog over. . 14 uur 19. Wind De wind steekt weer de kop op en het dreigt weer uit elkaar te vallen in het peloton. Het tempo wordt serieus de hoogte ingejaagd en dat is nefast voor de voorsprong van de 3. Een goeie 2 minuten houden ze nog over.

13:59 13 uur 59.

13:51 13 uur 51. 3 ex-winnaars. Niet alleen Casper Pedersen, die met rugnummer 1 is gestart, weet in dit peloton hoe het voelt om Parijs-Tours te winnen. Ook Søren Kragh Andersen, winnaar in 2018, en Grag Van Avermaet, winnaar 2011, gaan op zoek naar een tweede zege. . 3 ex-winnaars Niet alleen Casper Pedersen, die met rugnummer 1 is gestart, weet in dit peloton hoe het voelt om Parijs-Tours te winnen. Ook Søren Kragh Andersen, winnaar in 2018, en Grag Van Avermaet, winnaar 2011, gaan op zoek naar een tweede zege.

13:32 Verschil loopt terug. In het peloton hebben verschillende teams zich op kop gezet om aan de achterstand te beginnen knagen: DSM (voor Bol) en Alpecin-Fenix (voor Philipsen) krijgen hulp van wat Franse ploegen en dat loont. Het verschil zakt naar 6'40". . 13 uur 32. Verschil loopt terug In het peloton hebben verschillende teams zich op kop gezet om aan de achterstand te beginnen knagen: DSM (voor Bol) en Alpecin-Fenix (voor Philipsen) krijgen hulp van wat Franse ploegen en dat loont. Het verschil zakt naar 6'40".

13:09 13 uur 09.

13:01 Tijdsverschil. De rust in het peloton is een zegen voor de 3 koplopers, die hun voorsprong kunnen uitbouwen tot 5'25". . 13 uur 01. Tijdsverschil De rust in het peloton is een zegen voor de 3 koplopers, die hun voorsprong kunnen uitbouwen tot 5'25".

12:50 12 uur 50. In het peloton is de rust teruggekeerd na de korte waaierveldslag. Snelle jongens als Meeus en Coquard kunnen zo weer aansluiten. . In het peloton is de rust teruggekeerd na de korte waaierveldslag. Snelle jongens als Meeus en Coquard kunnen zo weer aansluiten.

12:44 12 uur 44. Laatste race voor Duval. Voor Julien Duval is het een speciale wedstrijd, want de 31-jarige Fransman rijdt vandaag zijn laatste wegwedstrijd (volgende week start hij in principe nog in de Chrono des Nations). Het zou straf zijn, mocht hij uitgerekend nu zijn allereerste profzege behalen, maar de voorsprong van het trio (met Herregodts en Leemreize) oogt toch al interessant: 3'55". . Laatste race voor Duval Voor Julien Duval is het een speciale wedstrijd, want de 31-jarige Fransman rijdt vandaag zijn laatste wegwedstrijd (volgende week start hij in principe nog in de Chrono des Nations). Het zou straf zijn, mocht hij uitgerekend nu zijn allereerste profzege behalen, maar de voorsprong van het trio (met Herregodts en Leemreize) oogt toch al interessant: 3'55".

12:39 12 uur 39. Meeus in de problemen. De eerste groepjes komen weer bij elkaar, maar voor Jordi Meeus, afgelopen week nog winnaar van Parijs-Bourges, is er nog wat werk aan de winkel. . Meeus in de problemen De eerste groepjes komen weer bij elkaar, maar voor Jordi Meeus, afgelopen week nog winnaar van Parijs-Bourges, is er nog wat werk aan de winkel.

12:36 Waaiers. Het mag dan misschien een op papier rustige aanloop naar de heuvelzone zijn, de wind denkt daar anders over. In de open vlaktes is het ideaal om een waaier te trekken. Het peloton valt in een paar stukken uiteen, vooral door het werk van Groupama-FDJ (met Démare). . 12 uur 36. Waaiers Het mag dan misschien een op papier rustige aanloop naar de heuvelzone zijn, de wind denkt daar anders over. In de open vlaktes is het ideaal om een waaier te trekken. Het peloton valt in een paar stukken uiteen, vooral door het werk van Groupama-FDJ (met Démare).

12:36 12 uur 36.