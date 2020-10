Casper Pedersen vloert Cosnefroy in sprint à deux in Parijs-Tours

De Deen Casper Pedersen (Sunweb) heeft zijn naam op de erelijst van Parijs-Tours laten graveren. Benoît Cosnefroy kleurde net als in de Brabantse Pijl de finale, maar opnieuw werd hij gevloerd in de sprint. In de beloftewedstrijd was er met Rune Herregodts Belgische winst.