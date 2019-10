Wallays spoelt rotjaar door met zege in Parijs-Tours na indrukwekkende aanval

"Plots was ik alleen", vertelde Jelle Wallays na de aankomst. "Ik reed naar Kragh Andersen, maar hij had dan een lekke band. Ik voelde me wel goed deze week en vandaag. Ik bleef geconcentreerd. Dit is niet meer dezelfde race als in 2014. Het was een harde koers vandaag."

"Ik heb een moeilijk seizoen achter de rug. Na een val in het begin van het seizoen, zat ik niet in de selectie voor de Tour. Ik had mijn zinnen op de Vuelta gezet, maar werd ziek, ... Ik had echt veel. Dit werd dan mijn doel en het is gelukt."