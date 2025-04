Een hemelse hattrick: Mathieu van der Poel wint voor de 3e keer op een rij Parijs-Roubaix na verrukkelijke clash met Tadej Pogacar

Twee Belgische aanvallers

Van de mannen in het offensief is Jasper De Buyst (Lotto) de meest klinkende naam voorin, zeker in België. De pistier en sprintloods rijdt op zijn 31e wel pas voor de tweede keer Parijs-Roubaix. Bij zijn eerdere deelname in 2016 haalde De Buyst de finish niet.



Met Abram Stockman heeft Unibet-Tietema Rockets bij zijn debuut in een monument ook een renner die zich in de kijker rijdt in de eerste uren. Ook in de Scheldeprijs afgelopen woensdag was Stockman al mee in de ontsnapping.