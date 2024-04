LIVESTREAM: Waaiers en stevig tempo op kasseien zorgen voor elitegroep van man of 30

Een greep uit de namen die we missen vandaag, waar nu dus ook Van Baarle bij kan: Van Aert, Stuyven, Mohoric, Jorgenson, Girmay, De Lie… Het was een Vlaams voorjaar getekend door pech waardoor heel wat ploegen gedecimeerd aan de start staan van de afsluitende koers van dit deel.



Wel een aangename verrassende topper aan de start: Tom Pidcock, die debuteert in Parijs-Roubaix. De Britse alleskunner won in 2019 wel de beloftenversie met overmacht, ook al lijkt hij als lichtgewicht niet per se in het voordeel op dit parcours.