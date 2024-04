LIVE: Eerste valpartij maakt meteen veel slachtoffers met Rex, Milan en Viviani

De afsluiter van het kasseivoorjaar en wat voor een. Na de vrouwen gisteren is het vandaag de beurt aan de mannen om de mythische stenen in de Hel van het Noorden te temmen.



Van om en bij de 55 km kasseien de voorbije edities ging het naar 55,7 km dit jaar. Dat is goed voor 1,2 km meer dan vorig jaar.



Is er iets te doen aan Mathieu van der Poel op die vele hectometers schots en scheve stenen? Of zorgt de wereldkampioen voor een historische dubbel Ronde-Roubaix? We zullen het rond de klok van 17 uur weten. De officiële start is gepland om 11.25 uur.