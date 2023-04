Parijs-Roubaix: Sterk blok van Alpecin-Deceuninck, 7 Belgen bij Lotto-Dstny

clock 11:22 11 uur 22. 7 Belgische vlagjes bij Lotto-Dstny. Lotto-Dstny stelt zondag enkel Belgen op in Parijs-Roubaix. Arnaud De Lie, de nummer 2 van de Omloop Het Nieuwsblad, maakt zondag zijn debuut. Daarbij kan hij onder meer rekenen op de ervaring van Florian Vermeersch, die in 2021 nog tweede werd in de Helleklassieker. Naast De Lie en Vermeersch rekent Lotto-Dstny op man-in-vorm Frederik Frison, Cedric Beullens, Sébastien Grignard, neoprof Liam Slock en Brent Van Moer. . 7 Belgische vlagjes bij Lotto-Dstny Lotto-Dstny stelt zondag enkel Belgen op in Parijs-Roubaix. Arnaud De Lie, de nummer 2 van de Omloop Het Nieuwsblad, maakt zondag zijn debuut. Daarbij kan hij onder meer rekenen op de ervaring van Florian Vermeersch, die in 2021 nog tweede werd in de Helleklassieker. Naast De Lie en Vermeersch rekent Lotto-Dstny op man-in-vorm Frederik Frison, Cedric Beullens, Sébastien Grignard, neoprof Liam Slock en Brent Van Moer.

Geen verrassingen in de selectie bij Alpecin-Deceuninck.

Ik voel me goed. Vorige week was ik alvast op niveau en hoop nu die lijn door te trekken. We hopen met onze ploeg op een podiumplaats. We hebben verschillende kopmannen om die klus te klaren. Net zoals bij veel ploegen hopen we zo ons voorjaar wat recht te zetten. . Yves Lampaert, Soudal-Quick Step.

Lampaert: "Met podium zullen we tevreden zijn".

In Roubaix is de ploeg belangrijk, niet per se het individu. En wij zijn in de breedte net sterk. We moeten dus proberen om onze goede flow door te trekken. Hopelijk zijn we collectief aanwezig in de finale, dan kunnen we spelen. . Wilfried Peeters, ploegleider Soudal-Quick Step.

Wilfried Peeters: "We hopen op een harde wedstrijd".

Eindelijk prijs voor Yves Lampaert? Soudal-Quick Step hoopt het voorjaar zondag wat kleur te geven in Parijs-Roubaix. Daarvoor rekent het Belgische team in eerste instantie op Yves Lampaert en de Deen Kasper Asgreen. Lampaert aast al enkele jaren op een triomf in zijn lievelingsklassieker. In 2019 stond hij op het podium als derde, na ploegmaat Philippe Gilbert en de Duitser Nils Politt. Vorig jaar botste hij met een toeschouwer en viel hij. Trekken ook de Hel van het Noorden in voor Soudal-Quick Step: Tim Declercq, Belgisch kampioen Tim Merlier, Bert Van Lerberghe, de Italiaan Davide Ballerini en de Franse kampioen Florian Sénéchal.

Lampaert aast al enkele jaren op een triomf in zijn lievelingsklassieker. In 2019 stond hij op het podium als derde, na ploegmaat Philippe Gilbert en de Duitser Nils Politt. Vorig jaar botste hij met een toeschouwer en viel hij.

Trekken ook de Hel van het Noorden in voor Soudal-Quick Step: Tim Declercq, Belgisch kampioen Tim Merlier, Bert Van Lerberghe, de Italiaan Davide Ballerini en de Franse kampioen Florian Sénéchal.

Jumbo-Visma koerst met hersenen. Bij Jumbo-Visma dragen ze een bijzondere helm tijdens Parijs-Roubaix. Op het hoofddeksel staan hersenen afgebeeld. Op die manier wil de Nederlandse ploeg het belang van een fietshelm benadrukken. Benieuwd of ook kopman Wout van Aert de helm zondag zal dragen. Hij koerst normaal gezien met Red Bull-reclame op zijn helm. Voor de verkenning vandaag kiest Van Aert er alvast voor om de hersenhelm te gebruiken.

Benieuwd of ook kopman Wout van Aert de helm zondag zal dragen. Hij koerst normaal gezien met Red Bull-reclame op zijn helm.

Voor de verkenning vandaag kiest Van Aert er alvast voor om de hersenhelm te gebruiken.

De bijzondere helm van Jumbo-Visma voor Parijs-Roubaix.