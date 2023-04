LIVESTREAM Parijs-Roubaix: Het peloton is uitgeteld, winnaar komt uit elitegroepje

clock 15:19 15 uur 19. Voelt Wout van Aert een beetje nattigheid? Door het overwicht van Alpecin-Deceuninck slaat hij beurten over en zal hij straks moeten kiezen. Dat is niet evident, waardoor zijn ploeg het peloton weer tot leven wil wekken. Nathan Van Hooydonck is de stormram, maar waar rijdt hij in zijn eentje naartoe? . Voelt Wout van Aert een beetje nattigheid? Door het overwicht van Alpecin-Deceuninck slaat hij beurten over en zal hij straks moeten kiezen. Dat is niet evident, waardoor zijn ploeg het peloton weer tot leven wil wekken. Nathan Van Hooydonck is de stormram, maar waar rijdt hij in zijn eentje naartoe?

clock 15:18 15 uur 18. Bij de tête de la course kan het nog een pak sneller, ook al vliegen de kilometers eraf. Maar ze weten ginds natuurlijk ook dat het niet onverstandig is om nog even klassikaal van strook naar strook te wippen.

clock 15:13 15 uur 13. Onze commentatoren twijfelen niet (meer): de winnaar van deze editie vissen we uit de kopgroep van 13. Nog 76 kilometer. Het wordt op deze manier een wat ongewone Parijs-Roubaix.

clock 15:11 15 uur 11. Het peloton verliest meer en meer seconden: 1'38". Dat ze een slabakkende Christophe Laporte ook nog niet hebben ingerekend, is een veeg teken. Nog meer opgaves bij de ploeg-Lefevere: Kasper Asgreen en Bert Van Lerberghe.

clock 15:09 15 uur 09. Wout van Aert speelt verstoppertje en dat is ook logisch. Hij zit helemaal alleen in de kopgroep. De pech bij Christophe Laporte is natuurlijk een ferme streep door de rekening geweest.

clock 15:07 15 uur 07. Het peloton verliest terrein. Nog eens: de stenen liegen niet. . Karl Vannieuwkerke.

clock 15:06 15 uur 06. We zetten onze paaspet ook af voor Laurenz Rex, de 23-jarige reus van Intermarché-Circus-Wanty. Vorig jaar was de gozer van 1,93 meter al een hype in onze Wielermanager.

clock 15:05 15 uur 05. Door deze schifting is het vrij overzichtelijk. Op secteur 17 - nota bene de strook die zijn naam draagt - geeft John Degenkolb gas. De Duitser, winnaar in 2015, maakt indruk.

clock 15:03 15 uur 03. Nog 84 kilometer. "Het is vroeg, maar de kopgroep lijkt gewonnen spel te hebben", schat Renaat Schotte vanop de motor in. De verschillen blijven nagenoeg status quo. Een dominant Alpecin-Deceuninck heerst, Wout van Aert zit geïsoleerd. Hoe pakt hij het aan?

clock 15:02 15 uur 02. Wout van Aert (Jumbo-Visma) Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) Mads Pedersen (Trek-Segafredo) Stefan Küng (Groupama-FDJ) John Degenkolb (DSM) Filippo Ganna (Ineos) Max Walscheid (Cofidis) Sjoerd Bax (UAE) Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty) Juri Hollmann (Movistar) Jonas Koch (Bora-Hansgrohe)

clock 15:00 15 uur . Ja, er zijn pechmomenten geweest, maar dit waren op de voorbije kasseistroken gewoon de sterkste mannen, hé. . José De Cauwer.

clock 14:59 De kopgroep wacht niet. De kopgroep draait stevig rond. Christophe Laporte zwemt op 31", het peloton op 1'15". Is de definitieve split gemaakt? . 14 uur 59. time difference

clock 14:56 14 uur 56. G1 verwelkomt G2. We krijgen een kopgroep met Van Aert, Van der Poel, Philipsen, G.Vermeersch, Küng, Degenkolb, Ganna, Pedersen, Walscheid, Rex, Koch, Hollmann en Bax. We tellen 13 namen.

clock 14:55 14 uur 55. Christophe Laporte zit in niemandsland. Het wordt een helse opdracht om terug te keren. . Renaat Schotte.

clock 14:54 14 uur 54. Zijn tong hangt bijna op zijn stuur, maar Mads Pedersen bevestigt zijn status en pikt aan bij Wout van Aert en co. Filippo Ganna en tutti quanti zijn er nog niet. Mathieu van der Poel probeert de boel lam te leggen en zo zijn ploegmaats te laten terugkeren.

clock 14:54 14 uur 54. Pedersen gaat alleen op pad, Ganna reageert en krijgt o.a. Philipsen mee.

clock 14:53 14 uur 53. Wie rijdt waar? Van Aert, Van der Poel, Küng, Degenkolb, Bax, Koch en Hollmann Pedersen Ganna, Rex, Walscheid, Philipsen, G.Vermeersch Laporte peloton

clock 14:52 14 uur 52. Pech voor Laporte: "Van Aert ziet zijn vriend niet meer!".

clock 14:51 14 uur 51. Pech voor Laporte! Einde van het Bos van Wallers: Christophe Laporte heeft een nieuw achterwiel nodig. Zo kantelt de situatie weer een beetje. Zo meteen een overzicht.

clock 14:51 14 uur 51. Het peloton is uiteraard in stukken gebroken in de jacht. Mads Pedersen voert er de forcing met Filippo Ganna, Laurenz Rex, Jasper Philipsen en Gianni Vermeersch. Arnaud De Lie staat lek.

clock 14:51 14 uur 51. Bekijk de accidentrijke passage door het Bos van Wallers.

clock 14:50 14 uur 50. Het lijkt me einde verhaal voor Dylan van Baarle. . Karl Vannieuwkerke.

clock 14:50 14 uur 50. Asgreen en Van Baarle betrokken bij stevige val in het Bos.

clock 14:49 Crash in het peloton met Dylan van Baarle! In het peloton nemen ze risico's en dan kan een chute niet uitblijven. Dylan van Baarle crasht. Kasper Asgreen ligt er weer bij. Ook Fred Wright wordt genoemd. . 14 uur 49. fall

clock 14:49 14 uur 49. Er valt niets meer aan te vangen met het voorwiel van vluchter Derek Gee .

clock 14:48 14 uur 48. Voorin rijdt vluchter Derek Gee de tube van zijn voorwiel. Het is Mathieu van der Poel die de fine fleur op sleeptouw neemt.

clock 14:47 Bos van Wallers! Toch even respect voor Madis Mihkels, de 19-jarige Est van Intermarché-Circus-Wanty die anticipeerde. Hij gaat het Bos van Wallers aansnijden met die kleppers, al zal het zo meteen wel einde verhaal zijn. . 14 uur 47. cobble stones

clock 14:45 14 uur 45. De 5 pioniers twijfelen niet en naderen tot op 25" van de kopgroep. In de achtergrond klontert het samen: 55".

clock 14:44 14 uur 44. Bij de heren van stand nemen Mathieu van der Poel en co gretig over van het Jumbo-duo. Zijn ribbenkast lijkt Wout van Aert, overigens met kinesiotape op de pijnlijke plek, geen parten te spelen.

clock 14:42 14 uur 42. Van Aert rammelt het peloton zelf al uit elkaar op de kasseistrook voor het Bos.

clock 14:42 14 uur 42. Jumbo-Visma spelt iedereen de les, Christophe Laporte is een meesterknecht. Met z'n vijven - en aanhangsel Madis Mihkels - kunnen ze met meer comfort op het Bos van Wallers afstormen.

clock 14:41 14 uur 41. De koers is nu al opengebroken en de waardeverhoudingen zijn duidelijk. Niemand heeft de overzetboot kunnen nemen. Aan het einde van sector 20 zijn we op pad met Wout van Aert, Christophe Laporte, Mathieu van der Poel, Stefan Küng en John Degenkolb. Sep Vanmarcke, Yves Lampaert en Mads Pedersen leiden de achtervolgers.

clock 14:39 14 uur 39. Ze beginnen er een strook vroeger aan. Slim gezien! Karl Vannieuwkerke.

clock 14:39 14 uur 39. Wie krijgt Wout van Aert mee? John Degenkolb, Mathieu van der Poel en Christophe Laporte. Stefan Küng bijt op zijn tanden, de rest hapt naar adem.

clock 14:38 14 uur 38. Wout van Aert pijnigt de rest. Willen de kanonnen hier al schiften om met iets meer ademruimte aan het Bos te beginnen? Wout van Aert laat zijn compagnons knallen en neemt nu zelf de kop. Het gaat loeihard!

clock 14:38 14 uur 38. Israëlische kampioen ligt plots op de grond.

clock 14:37 14 uur 37. De kopgroep begint aan gang 20, de laatste voor Arenberg. En ook dit is een gerecht waar je wel even op moet kauwen. Jumbo-Visma is de massasprint nu al aan het lanceren.

clock 14:36 14 uur 36. Nu moet je echt wel opschuiven richting het Bos. . José De Cauwer.

clock 14:33 14 uur 33. Nog 106 kilometer. Er wordt nu slag om slinger aangevallen. Heel wat klanten willen uit het gewoel blijven richting het Bos, misschien wel het engste stukje van het hele wielerseizoen.

clock 14:31 14 uur 31. Op 1'40" van de 4 leiders identificeren we enkele avonturiers met Jens Reynders, Miles Scotson, Anthony Turgis, Madis Mihkels en Luke Durbridge. Wout van Aert sluit kort voor sector 20 weer aan. "Dat is nog net op het juiste moment", oordeelt José De Cauwer.

clock 14:30 14 uur 30. Wout van Aert heeft een leegloper en moet van fiets wisselen .

clock 14:29 Lekke band Wout van Aert. Nog 15 kilometer tot het Bos van Wallers en Wout van Aert staat stil. De mecanicien overhandigt hem snel een nieuwe fiets, rugnummer 7 blijft uiterlijk zeer kalm. Maar zo komt er dus toch al wat meer druk op de ketel. . 14 uur 29. flat tyre

clock 14:26 14 uur 26. Bij de juniores kraait een Fransman victorie. Matys Grisel wint bij de U19 voor een ploegmakker van AG2R. In het peloton zou deze fase gebezigd kunnen worden voor aanvallen richting het Bos, maar het zijn vrij kleine namen die snode plannen hebben.

clock 14:22 Secteur 21. Waar zitten we op het parcours? De 4 leiders - Bax, Koch, Gee en Hollmann - verlaten zone 21. Het Bos van Wallers - Trouée d'Arenberg - is nummer 19. Het verschil? 2 minuten. . 14 uur 22. cobble stones

clock 14:19 14 uur 19. Heel wat grote namen hebben van deze fase gebruik gemaakt om wat overbodig vocht te lozen. Na hun sanitaire stop nemen onder meer Wout van Aert en Mathieu van der Poel hun zetel weer in.

clock 14:14 14 uur 14. Het spanningsveld is wat afgenomen en zo kunnen de brokken min of meer gelijmd worden in het peloton. Schaduwfavoriet Kasper Asgreen wordt geëscorteerd door de Franse kampioen en sluit bijna weer aan.

clock 14:10 14 uur 10. We kijken uit naar de volgende stappen in het plan van Alpecin

clock 14:07 14 uur 07. Oeps! Wiel van Van Keirsbulck plooit dubbel. Oeps! Wiel van Van Keirsbulck plooit dubbel

clock 14:06 14 uur 06. Als renner kun je maar beter niet geciteerd worden in deze fase van de koers. Het regent pechgevallen. . Karl Vannieuwkerke. Als renner kun je maar beter niet geciteerd worden in deze fase van de koers. Het regent pechgevallen. Karl Vannieuwkerke

clock 14:05 14 uur 05. Guillaume Van Keirsbulck rijdt zijn achterwiel helemaal aan flarden. In de achtervolging kan hij zo meteen misschien aanpikken bij Frederik Frison, ook al bezig met een achterhoedegevecht. . Guillaume Van Keirsbulck rijdt zijn achterwiel helemaal aan flarden. In de achtervolging kan hij zo meteen misschien aanpikken bij Frederik Frison, ook al bezig met een achterhoedegevecht.

clock 14:03 14 uur 03. Nog 128 kilometer. Einde van secteur 24. In het peloton noteren we de terugkeer van Stefan Küng en tutti quanti. . Nog 128 kilometer Einde van secteur 24. In het peloton noteren we de terugkeer van Stefan Küng en tutti quanti.

clock 14:02 Een typisch beeld in Parijs-Roubaix. 14 uur 02. Een typisch beeld in Parijs-Roubaix

clock 14:00 14 uur . De pech van Stefan Küng betekent goed nieuws voor Matej Mohoric en Nils Politt. Zij zitten nu in die Zwitserse wagon en kunnen zo weer iets goedkoper richting het peloton rijden. . De pech van Stefan Küng betekent goed nieuws voor Matej Mohoric en Nils Politt. Zij zitten nu in die Zwitserse wagon en kunnen zo weer iets goedkoper richting het peloton rijden.

clock 14:00 14 uur . Dubbele fietswissel voor Stefan Küng. Dubbele fietswissel voor Stefan Küng

clock 13:59 13 uur 59. Ook Stefan Küng belandt in het grote pechboek. De Zwitser organiseert met een ploegmakker een fietswissel. Hij heeft de fiets van Miles Scotson genomen. Enkele minuten later claxonneert de volgwagen en gebeurt er weer een pitstop. . Ook Stefan Küng belandt in het grote pechboek. De Zwitser organiseert met een ploegmakker een fietswissel. Hij heeft de fiets van Miles Scotson genomen. Enkele minuten later claxonneert de volgwagen en gebeurt er weer een pitstop.

clock 13:57 13 uur 57. Renner van Bingoal - WB komt in de haag terecht . Renner van Bingoal - WB komt in de haag terecht

clock 13:55 13 uur 55. Alpecin-Deceuninck neemt de koers echt in handen, een beetje atypisch voor hen. Ook Filippo Ganna heeft alle trammelant zonder kleerscheuren doorstaan. Renaat Schotte kampeert achter het peloton en ziet hoe Kasper Asgreen nog eens pied à terre moet zetten. . Alpecin-Deceuninck neemt de koers echt in handen, een beetje atypisch voor hen. Ook Filippo Ganna heeft alle trammelant zonder kleerscheuren doorstaan. Renaat Schotte kampeert achter het peloton en ziet hoe Kasper Asgreen nog eens pied à terre moet zetten.

clock 13:55 13 uur 55. Soudal-Quick Step zit ook vandaag in de hoek waar de klappen vallen. . José De Cauwer. Soudal-Quick Step zit ook vandaag in de hoek waar de klappen vallen. José De Cauwer

clock 13:54 13 uur 54. Wie heeft intussen al opgegeven? Peter Sagan, Daniel Oss, Davide Ballerini, Sébastien Grignard. . Wie heeft intussen al opgegeven? Peter Sagan, Daniel Oss, Davide Ballerini, Sébastien Grignard.

clock 13:52 Smurrie. Er liggen nog altijd vettige plekken op de kasseistroken en dat veroorzaakt een nieuwe valpartij. Kasper Asgreen kan de staart van de grote groep bijna aantikken, maar dit heeft veel krachten gekost. . 13 uur 52. cobble stones Smurrie Er liggen nog altijd vettige plekken op de kasseistroken en dat veroorzaakt een nieuwe valpartij. Kasper Asgreen kan de staart van de grote groep bijna aantikken, maar dit heeft veel krachten gekost.

clock 13:49 13 uur 49. Het peloton is in omvang zowat verdubbeld, Alpecin-Deceuninck imponeert met 6 mannetjes. "Als je achterop geraakt, hoeft dat in deze koers nog niet het einde te betekenen", pept José De Cauwer - weliswaar vanop een afstand - de zwemmers in de achterhoede op. . Het peloton is in omvang zowat verdubbeld, Alpecin-Deceuninck imponeert met 6 mannetjes. "Als je achterop geraakt, hoeft dat in deze koers nog niet het einde te betekenen", pept José De Cauwer - weliswaar vanop een afstand - de zwemmers in de achterhoede op.

clock 13:48 13 uur 48. Campbell Stewart schuift keihard onderuit in een bocht. Campbell Stewart schuift keihard onderuit in een bocht

clock 13:48 13 uur 48. Bij Alpecin-Deceuninck en Ineos grijpen ze naar hun achterzak en gooien ze nog wat houtblokken in de haard. De kopgroep - Koch, Gee, Bax en Hollmann - bewaren hun 1'27". . Bij Alpecin-Deceuninck en Ineos grijpen ze naar hun achterzak en gooien ze nog wat houtblokken in de haard. De kopgroep - Koch, Gee, Bax en Hollmann - bewaren hun 1'27".

clock 13:46 13 uur 46. Over een uurtje zitten we in het Bos van Wallers. Dan zullen we zien wie nog overblijft. . Karl Vannieuwkerke. Over een uurtje zitten we in het Bos van Wallers. Dan zullen we zien wie nog overblijft. Karl Vannieuwkerke

clock 13:44 13 uur 44. Het versnellingsapparaat van Nils Politt maakt een geluid dat niet zo katholiek klinkt. Vraag is vooral waar de volgwagens zitten. Bij bosjes komen de gelosten terug omdat het peloton een adempauze inlast. . Het versnellingsapparaat van Nils Politt maakt een geluid dat niet zo katholiek klinkt. Vraag is vooral waar de volgwagens zitten. Bij bosjes komen de gelosten terug omdat het peloton een adempauze inlast.

clock 13:43 13 uur 43. Het peloton is door alle incidenten een klein bolletje geworden. Tonen ze genade? Zo lijkt het, want het tempo gaat er nu duidelijk uit. Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn omringd door een drietal ploegmaats. . Het peloton is door alle incidenten een klein bolletje geworden. Tonen ze genade? Zo lijkt het, want het tempo gaat er nu duidelijk uit. Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn omringd door een drietal ploegmaats.

clock 13:42 13 uur 42. Alweer een valpartij, file achteraan het peloton. Alweer een valpartij, file achteraan het peloton

clock 13:40 13 uur 40. Voor Kasper Asgreen is het eigenlijk vechten tegen de bierkaai. De Deen moet nog veel tijd goedmaken op het peloton. Voorin lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor de G2. . Voor Kasper Asgreen is het eigenlijk vechten tegen de bierkaai. De Deen moet nog veel tijd goedmaken op het peloton. Voorin lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor de G2.

clock 13:38 13 uur 38. Wat heeft Renaat Schotte - onze man op de motor - al gezien? Hij spot onder meer Florian Sénéchal en Edward Theuns na 3 stroken in de miserie. "Bij die val van Peter Sagan zag ik ook een zware hoofdwonde. Wat een jammerlijk afscheid", getuigt hij. . Wat heeft Renaat Schotte - onze man op de motor - al gezien? Hij spot onder meer Florian Sénéchal en Edward Theuns na 3 stroken in de miserie. "Bij die val van Peter Sagan zag ik ook een zware hoofdwonde. Wat een jammerlijk afscheid", getuigt hij.

clock 13:38 13 uur 38. Er zijn al veel slachtoffers gevallen. . José De Cauwer. Er zijn al veel slachtoffers gevallen. José De Cauwer

clock 13:36 13 uur 36. Jumbo-Visma rijdt met z'n vieren op kop. Daarna zien we onder meer Filippo Ganna, Matteo Trentin, Florian Vermeersch en Mads Pedersen. Ook Mathieu van der Poel zit nog goed en wel in het peloton. . Jumbo-Visma rijdt met z'n vieren op kop. Daarna zien we onder meer Filippo Ganna, Matteo Trentin, Florian Vermeersch en Mads Pedersen. Ook Mathieu van der Poel zit nog goed en wel in het peloton.

clock 13:34 13 uur 34. Voor Soudal-Quick Step gaat het van kwaad naar erger: Florian Sénéchal kampt met een lekke band en ook Davide Ballerini is al gevallen. . Voor Soudal-Quick Step gaat het van kwaad naar erger: Florian Sénéchal kampt met een lekke band en ook Davide Ballerini is al gevallen.

clock 13:33 13 uur 33. Jumbo-Visma blijft niet bij de pakken zitten en versnelt. Op deze manier zal de selectie zeer groot zijn. . Jumbo-Visma blijft niet bij de pakken zitten en versnelt. Op deze manier zal de selectie zeer groot zijn.

clock 13:33 13 uur 33. Twee valpartijen kort na elkaar, Peter Sagan en Ineos-mannen liggen erbij. Twee valpartijen kort na elkaar, Peter Sagan en Ineos-mannen liggen erbij

clock 13:32 En nog een val! En plots weten ze van geen ophouden. In een bocht schuiven de eerste twee jongens van Ineos onderuit. Het is weer een en al hectiek! . 13 uur 32. fall En nog een val! En plots weten ze van geen ophouden. In een bocht schuiven de eerste twee jongens van Ineos onderuit. Het is weer een en al hectiek!

clock 13:31 Val voorin de grote groep. Het blik met ellende is geopend. Ze vallen voorin het peloton. Peter Sagan is het voornaamste slachtoffer. Is zijn Hel hier al voorbij? Zo lijkt het wel. . 13 uur 31. fall Val voorin de grote groep Het blik met ellende is geopend. Ze vallen voorin het peloton. Peter Sagan is het voornaamste slachtoffer. Is zijn Hel hier al voorbij? Zo lijkt het wel.

clock 13:27 13 uur 27. Voor Nils Eekhoff is het uiteindelijk een chasse patate geworden. De kopgroep - met z'n vieren zijn en blijven ze dus - hobbelt richting zone 28. . Voor Nils Eekhoff is het uiteindelijk een chasse patate geworden. De kopgroep - met z'n vieren zijn en blijven ze dus - hobbelt richting zone 28.

clock 13:26 13 uur 26. In het peloton milderen ze na het afdraaien de vaart. Dat klinkt als muziek in de oren van Kasper Asgreen, die ergens in het stof tussen de wagens achtervolgt. . In het peloton milderen ze na het afdraaien de vaart. Dat klinkt als muziek in de oren van Kasper Asgreen, die ergens in het stof tussen de wagens achtervolgt.

clock 13:25 13 uur 25. Kasper Asgreen eerste grote naam die pech heeft . Kasper Asgreen eerste grote naam die pech heeft

clock 13:23 13 uur 23. Pech voor Kasper Asgreen. De eerste grote naam die de pechduivel ontmoet is Kasper Asgreen. Wordt het weer zo'n dagje voor de blauwhemden? . Pech voor Kasper Asgreen De eerste grote naam die de pechduivel ontmoet is Kasper Asgreen. Wordt het weer zo'n dagje voor de blauwhemden?

clock 13:20 Secteur 29! Voor de wielerfans opent de hemel zijn deuren, voor de renners de hel. Op 1'30" klopt ook het peloton op de deur. Matteo Trentin is er de gids, maar het blijft relatief rustig. . 13 uur 20. cobble stones Secteur 29! Voor de wielerfans opent de hemel zijn deuren, voor de renners de hel. Op 1'30" klopt ook het peloton op de deur. Matteo Trentin is er de gids, maar het blijft relatief rustig.

clock 13:17 13 uur 17. In het peloton kleuren Alpecin-Deceuninck, Jumbo-Visma, Lotto-Dstny, Groupama-FDJ en Bahrain Victorious de eerste rijen. . In het peloton kleuren Alpecin-Deceuninck, Jumbo-Visma, Lotto-Dstny, Groupama-FDJ en Bahrain Victorious de eerste rijen.

clock 13:13 13 uur 13. Nils Eekhoff won deze klassieker bij de beloften in 2017, maar hij zwemt tussen de kopgroep en het peloton in op een halve minuut. Nog 6 kilometer tot de kasseien. . Nils Eekhoff won deze klassieker bij de beloften in 2017, maar hij zwemt tussen de kopgroep en het peloton in op een halve minuut. Nog 6 kilometer tot de kasseien.

clock 13:10 40". Het peloton geeft zijn zegen, maar de adempauze zal van korte duur zijn. De blokken van de grote favorieten nemen hun posities in. Het is heel even stilte voor de storm. . 13 uur 10. time difference 40" Het peloton geeft zijn zegen, maar de adempauze zal van korte duur zijn. De blokken van de grote favorieten nemen hun posities in. Het is heel even stilte voor de storm.