LIVE Parijs-Roubaix: 51,5 km/u in het eerste uur, nog altijd geen ontsnapping

Nog 190 kilometer: Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet ruikt de eerste stenen - over zo'n 30 kilometer - en kiest zijn moment om een frisse neus te halen. Het is een intermezzo van korte duur, want de ex-winnaar wordt snel bij zijn nekvel gegrepen.

Ik heb hard gewerkt deze winter, maar door corona in januari werd ik afgeremd. Ik ben stilaan in topvorm en ik ben vanochtend met de nodige zenuwen opgestaan. Mikkel Bjerg (UAE)

MVDP. Heeft de topfavoriet er stilaan genoeg van? Mathieu van der Poel glijdt weer bijna geruisloos mee in een eerste trosje en roept dan iets naar een van zijn ploegmakkers. Die geeft er nog eens een snok aan.

Tim Merlier: "De finale kan al vroeger beginnen dan in het Bos van Wallers".

De afscheidstournee van Peter Sagan is een zeer mager beestje, maar de Slovaak reageert nu zowaar op een impuls. Al trekt hij daarna weer snel de handrem op.

Hergroepering. Ondanks het gebeuk van Silvan Dillier blijft het duo niet uit de klauwen van het peloton. Nog 201 kilometer. We beginnen weer met een wit blad.

Eerste koersuur is voorbij. Hadden we al gezegd dat het snel ging? Na het eerste uur klokken we af op 51,5 kilometer. Dat is nog een zuchtje sneller dan een week geleden.

De Franse regisseur weet wie hij moet volgen. Wout van Aert wordt teruggebracht nadat hij zijn vestje aan de volgwagen heeft afgestaan.

Voor Dorian De Maeght (Bingoal WB) ligt de snelheid te hoog. Hij haakt af en wordt afgelost door Ryan Mullen (Bora-Hansgrohe). Ze winnen geen seconde: 10".

Er zitten vlinders in mijn buik. Als Frans kampioen is dit extra speciaal. Florian Sénéchal (Soudal-Quick Step)

In de Ronde moest Silvan Dillier zijn tank heel snel opsouperen na de waaierslipper van zijn kopman. Vandaag heeft hij zin in een ander takenpakket. De Zwitser werd hier 2e in 2018 na Peter Sagan.

2 leiders. Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck) en Dorian De Maeght (Bingoal WB) hebben een tiental seconden op het peloton. De eerste echte ontsnappingspoging met kans op slagen komt op hun naam.

Ook al dreigt er niet meteen waaiergevaar, de kopstukken zijn bij de pinken en koersen voorin de kudde. Alpecin-Deceuninck is gretig en wil niet zoals vorig week achter de feiten aanhollen. Silvan Dillier is een van de verkenners in het eerste uur.

Normaal voert Tim Declercq in deze fase van de koers het peloton aan, El Tractor mag vandaag blijkbaar zelf mee proberen te glippen. Zonder succes. Maar het bevestigt het tactische plan van Soudal-Quick Step: zij willen de koers niet dragen, wel maken.

Movistar heeft jarenlang voor spek en bonen in deze kasseikoersen gereden, maar ook vandaag mengen ze zich in elke aanval. Het einde van het eerste wedstrijduur nadert. Het is nog maar de vraag of we voor de eerste stenen - na 96 kilometer - een vlucht ontdekken.

Gianni Vermeersch, Stan Dewulf, Damien Touzé en Oier Lazkano slaan de handen in elkaar, maar hun opdracht is loodzwaar. We trekken er voorzichtig een streep door.