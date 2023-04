Parijs-Roubaix: DSM schakelt sterke beer Sam Welsford in

clock 10:01 10 uur 01. enter Sam Welsford. Nog 1 dag en de renners duiken de Hel van het Noorden in! Bij DSM komt Sam Welsford in de ploeg. De nummer 2 van de Scheldeprijs vervangt de zieke Duitser Leon Heinschke. Welsford leerde het vak op de piste en scoort vooral in massasprints. Parijs-Roubaix wordt het allereerste monument voor de sterke beer uit Australië. Ex-winnaar John Degenkolb (2015) is morgen de kopman bij Team DSM. . enter Sam Welsford Nog 1 dag en de renners duiken de Hel van het Noorden in!

Bij DSM komt Sam Welsford in de ploeg. De nummer 2 van de Scheldeprijs vervangt de zieke Duitser Leon Heinschke.

Welsford leerde het vak op de piste en scoort vooral in massasprints. Parijs-Roubaix wordt het allereerste monument voor de sterke beer uit Australië.

Ex-winnaar John Degenkolb (2015) is morgen de kopman bij Team DSM.

clock 21:55 21 uur 55. Mike Teunissen terug bij Intermarché voor Parijs-Roubaix. Intermarché-Circus-Wanty heeft Mike Teunissen terug voor Parijs-Roubaix. De 30-jarige Nederlander moest zich vorige week afmelden voor de Ronde van Vlaanderen en Dwars door Vlaanderen wegens een luchtweginfectie. Teunissen miste geen enkele editie van Parijs-Roubaix sinds 2016 en eindigde drie keer in de top twintig. In 2018 werd hij elfde, in 2019 zevende en vorig jaar twintigste. In 2014 won hij Parijs-Roubaix voor beloften.

clock 19:27 19 uur 27. Een ambitie ga ik niet uitspreken, ik wil het gewoon goed doen. Om deze koers te winnen, heb je wellicht wat meer ervaring nodig. Zelf heb er nog niets te bewijzen. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny). Een ambitie ga ik niet uitspreken, ik wil het gewoon goed doen. Om deze koers te winnen, heb je wellicht wat meer ervaring nodig. Zelf heb er nog niets te bewijzen. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny)

clock 13:25 13 uur 25. Ganna krijgt Ironman-specialist in steun. Ineos Grenadiers heeft zijn selectie onthuld en die is opgebouwd rond werelduurrecordhouder Filippo Ganna. Opvallend is de aanwezigheid van Cameron Wurf. De 39-jarige Australiër was niet voorzien voor de Hel, maar moet opdraven voor de geblesseerde Michal Kwiatkwowski. Wurf combineert het wielrennen met triatlon en heeft al enkele Ironmans op zijn erelijst prijken. Behalve Wurf kan Ganna zondag ook rekenen op Magnus Sheffield (VS), Luke Rowe (GBr), Connor Swift (GBr), Kim Heiduk (Dui) en het 19-jarige piepkuiken Joshua Tarling. Dat is de wereldkampioen tijdrijden bij de junioren van vorig jaar.



Opvallend is de aanwezigheid van Cameron Wurf. De 39-jarige Australiër was niet voorzien voor de Hel, maar moet opdraven voor de geblesseerde Michal Kwiatkwowski.



Wurf combineert het wielrennen met triatlon en heeft al enkele Ironmans op zijn erelijst prijken.



Behalve Wurf kan Ganna zondag ook rekenen op Magnus Sheffield (VS), Luke Rowe (GBr), Connor Swift (GBr), Kim Heiduk (Dui) en het 19-jarige piepkuiken Joshua Tarling. Dat is de wereldkampioen tijdrijden bij de junioren van vorig jaar.

clock 11:22 11 uur 22. 7 Belgische vlagjes bij Lotto-Dstny. Lotto-Dstny stelt zondag enkel Belgen op in Parijs-Roubaix. Arnaud De Lie, de nummer 2 van de Omloop Het Nieuwsblad, maakt zondag zijn debuut. Daarbij kan hij onder meer rekenen op de ervaring van Florian Vermeersch, die in 2021 nog tweede werd in de Helleklassieker. Naast De Lie en Vermeersch rekent Lotto-Dstny op man-in-vorm Frederik Frison, Cedric Beullens, Sébastien Grignard, neoprof Liam Slock en Brent Van Moer.

clock 09:40 Geen verrassingen in de selectie bij Alpecin-Deceuninck. 09 uur 40. Geen verrassingen in de selectie bij Alpecin-Deceuninck.

clock 18:59 18 uur 59. Ik voel me goed. Vorige week was ik alvast op niveau en hoop nu die lijn door te trekken. We hopen met onze ploeg op een podiumplaats. We hebben verschillende kopmannen om die klus te klaren. Net zoals bij veel ploegen hopen we zo ons voorjaar wat recht te zetten. . Yves Lampaert, Soudal-Quick Step. Ik voel me goed. Vorige week was ik alvast op niveau en hoop nu die lijn door te trekken. We hopen met onze ploeg op een podiumplaats. We hebben verschillende kopmannen om die klus te klaren. Net zoals bij veel ploegen hopen we zo ons voorjaar wat recht te zetten. Yves Lampaert, Soudal-Quick Step

clock 18:55 18 uur 55. Lampaert: "Met podium zullen we tevreden zijn". Lampaert: "Met podium zullen we tevreden zijn"

clock 18:52 18 uur 52. In Roubaix is de ploeg belangrijk, niet per se het individu. En wij zijn in de breedte net sterk. We moeten dus proberen om onze goede flow door te trekken. Hopelijk zijn we collectief aanwezig in de finale, dan kunnen we spelen. . Wilfried Peeters, ploegleider Soudal-Quick Step. In Roubaix is de ploeg belangrijk, niet per se het individu. En wij zijn in de breedte net sterk. We moeten dus proberen om onze goede flow door te trekken. Hopelijk zijn we collectief aanwezig in de finale, dan kunnen we spelen. Wilfried Peeters, ploegleider Soudal-Quick Step

clock 18:50 18 uur 50. Wilfried Peeters: "We hopen op een harde wedstrijd". Wilfried Peeters: "We hopen op een harde wedstrijd"

clock 12:46 12 uur 46. Eindelijk prijs voor Yves Lampaert? Soudal-Quick Step hoopt het voorjaar zondag wat kleur te geven in Parijs-Roubaix. Daarvoor rekent het Belgische team in eerste instantie op Yves Lampaert en de Deen Kasper Asgreen. Lampaert aast al enkele jaren op een triomf in zijn lievelingsklassieker. In 2019 stond hij op het podium als derde, na ploegmaat Philippe Gilbert en de Duitser Nils Politt. Vorig jaar botste hij met een toeschouwer en viel hij. Trekken ook de Hel van het Noorden in voor Soudal-Quick Step: Tim Declercq, Belgisch kampioen Tim Merlier, Bert Van Lerberghe, de Italiaan Davide Ballerini en de Franse kampioen Florian Sénéchal.

Lampaert aast al enkele jaren op een triomf in zijn lievelingsklassieker. In 2019 stond hij op het podium als derde, na ploegmaat Philippe Gilbert en de Duitser Nils Politt. Vorig jaar botste hij met een toeschouwer en viel hij.

Trekken ook de Hel van het Noorden in voor Soudal-Quick Step: Tim Declercq, Belgisch kampioen Tim Merlier, Bert Van Lerberghe, de Italiaan Davide Ballerini en de Franse kampioen Florian Sénéchal.

clock 10:48 10 uur 48. Jumbo-Visma koerst met hersenen. Bij Jumbo-Visma dragen ze een bijzondere helm tijdens Parijs-Roubaix. Op het hoofddeksel staan hersenen afgebeeld. Op die manier wil de Nederlandse ploeg het belang van een fietshelm benadrukken. Benieuwd of ook kopman Wout van Aert de helm zondag zal dragen. Hij koerst normaal gezien met Red Bull-reclame op zijn helm. Voor de verkenning vandaag kiest Van Aert er alvast voor om de hersenhelm te gebruiken.

Benieuwd of ook kopman Wout van Aert de helm zondag zal dragen. Hij koerst normaal gezien met Red Bull-reclame op zijn helm.

Voor de verkenning vandaag kiest Van Aert er alvast voor om de hersenhelm te gebruiken.