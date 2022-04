Parijs-Roubaix: Tom Pidcock doet zoals gepland niet mee, debuut voor Dylan Teuns

We starten met veel hoop. Verschillende renners zijn er toe in staat om het verschil te maken.

12 uur 58. We starten met veel hoop. Verschillende renners zijn er toe in staat om het verschil te maken. Tom Steels.

11:46

11 uur 46. Deze zes renners staan Mathieu van der Poel bij. In de selectie voor Parijs-Roubaix van Alpecin-Fenix zitten vijf Belgen, een Nederlander en een Zwitser. De Belgen Vermote, Van Keirsbulck, Vermeersch, Leysen en Merlier moet Van der Poel zo lang mogelijk bijstaan. Daarnaast is er ook nog Zwitsers kampioen Silvan Dillier. Dat Dillier over de kasseien richting Roubaix kan rijden, weten we nog van 2018. Hij was toen de enige die als vroege vluchter Peter Sagan kon volgen, maar het uiteindelijk moest afleggen tegen de toenmalige wereldkampioen in de sprint. .