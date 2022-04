LIVESTREAM Parijs-Roubaix: Wat doet het Bos van Wallers met de koers?

14:26 14 uur 26. Even recapituleren: na 50 kilometer heeft Ineos Grenadiers de boel in de fik gestoken met een waaiercoup. Zowat alle andere tenoren, met Van der Poel en Van Aert op kop, waren op dat moment in slaap gevallen. Zij zijn op weg naar het Bos van Wallers nog altijd niet terug en moeten nog 1'05" wegpoetsen. Ze knokken zich beetje bij beetje weer in koers. Of geslagenen zoals Laporte, M.Pedersen, F.Vermeersch, Asgreen en Campenaerts nog in koers zijn, is niet duidelijk. Momenteel hebben we 5 leiders. . Even recapituleren: na 50 kilometer heeft Ineos Grenadiers de boel in de fik gestoken met een waaiercoup. Zowat alle andere tenoren, met Van der Poel en Van Aert op kop, waren op dat moment in slaap gevallen. Zij zijn op weg naar het Bos van Wallers nog altijd niet terug en moeten nog 1'05" wegpoetsen. Ze knokken zich beetje bij beetje weer in koers. Of geslagenen zoals Laporte, M.Pedersen, F.Vermeersch, Asgreen en Campenaerts nog in koers zijn, is niet duidelijk. Momenteel hebben we 5 leiders.

14:23 14 uur 23. Het kwintet op kop: Mohoric, Ballerini, Devriendt, Pichon en C.Pedersen.

14:20 14 uur 20. Nog 15 kilometer en één strook tot het Bos van Wallers. Voorin versnelt een vijftal met Mohoric en Ballerini.

14:19 14 uur 19. Na 3 uur bedraagt het gemiddelde nog steeds 46,9 km/u. Met dank aan de wind, maar ook door de koers die nu al twee uur in lichterlaaie staat.

14:17 14 uur 17. Zonde! Reynders valt vooraan weg door een lekke band.

14:17 14 uur 17. In het peloton gaat de spanningsmeter stilaan in het rood. Vermeersch buffelt voor Van der Poel, Van Aert kleeft aan zijn wiel. De kloof: 53 seconden.

14:15 14 uur 15. De grootste namen in de kopgroep: Lampaert, Sénéchal, Ganna, Van Baarle, Turner, Bissegger, Gilbert, Haller, Mohoric, Langeveld, Nieuwenhuis, Oss, Politt en Terpstra.

14:14 14 uur 14. Bij Quick Step-Alpha Vinyl doen Ballerini en Steimle er alles aan om de kloof te bestendigen. Ze lijken alles op Lampaert te zetten, al zit ook Sénéchal nog in die eerste groep.

14:12 14 uur 12. In een mum van tijd zit Ganna weer bij de poursuivants. Voorin slaat het noodlot toe voor Reynders: hij rijdt lek en valt terug tot in de oorspronkelijke groep.

14:11 Nog 119 kilometer. Reynders achtervolgers op 30" peloton op 1'42"

14:11 14 uur 11. Ganna staat alweer lek. "Hij is te gretig", zegt Jose.

14:09 14 uur 09. Is Ganna te gretig? De Italiaan staat nog eens stil met pech en moet weer een inspanning leveren. We zien geen grimas op zijn gelaat, maar dit kost zoveel krachten.

14:05 14 uur 05. Het regent lekke banden!

14:04 14 uur 04. Voorin gaat het te traag voor Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise). Hij werd 3e in Parijs-Roubaix voor de beloften in 2019. Onze landgenoot verzamelt 20 seconden op de groep met Lampaert en Ganna. In het peloton lijkt de snelheid hoger te liggen.

14:03 14 uur 03. "Het is een rare situatie", zeggen onze commentatoren. "Deze koers verdient een documentaire." Je kent geen seconde rust: F.Vermeersch en Pedersen moeten weer gedepanneerd worden. Het is een lawine aan lekke banden.

14:03 14 uur 03. Jens Reynders gaat er vooraan alleen vandoor.

14:00 14 uur . Na alle ellende en 13 kilometer kasseien is het beeld wat duidelijker geworden. Op sector 24 hebben we de zeer omvangrijke kopgroep. Het peloton wordt op 1'44" geklokt. Steeds meer renners, zoals Florian Vermeersch, pikken daar aan.

13:57 13 uur 57. Het zal een sterke beer zijn die straks wint, wees daar maar zeker van! Karl Vannieuwkerke.

13:56 13 uur 56. Groep 1 + groep 2. We gaan weer naar een eerste tros van zo'n 50 renners. We zijn halfweg en we komen inkt tekort om alles te beschrijven.

13:54 Wat zegt de chrono? Groep 1 (Lampaert en Ganna) Groep 2 (Mohoric en Gilbert) op 13" Groep 3 (Van der Poel en Van Aert) op 1'35" De volgende opgave komt op naam van Turgis.

13:53 13 uur 53. De calvarietocht van Laporte, Pedersen en Asgreen komt maar niet ten einde. Die toppers zitten nog altijd tussen de volgwagens.

13:50 13 uur 50. Tussen groep 1 (Lampaert en Ganna) en groep 3 (Van Aert en Van der Poel) rijdt nog een omvangrijke stoet van het oorspronkelijke eerste peloton. Gilbert, Mohoric en tutti quanti moeten nog 15 seconden uitwissen.

13:49 13 uur 49. We gaan nu naar sector 25. Over 40 kilometer zitten we in het Bos.

13:47 13 uur 47. Terpstra gegrepen. We gaan naar een uitgebreidere eerste groep. Aan boord: Lampaert, Sénéchal, Ballerini, Steimle, Ganna, Van Baarle, Turner, Teunissen, Roosen, Molano, Bissegger, Langeveld, Terpstra, Oss, Bodnar, Arndt, Kanter en Reynders.

13:45 13 uur 45. Op de stenen heeft Wout van Aert de achterhoede van het peloton ingeruild voor de business seats. Nog niet de loges, maar het ziet er toch stilaan beter uit. Ook Laporte is overigens nog altijd niet terug in die groep na zijn crevaison.

13:44 13 uur 44. Situatie. Nog 140 kilometer Terpstra groepje met o.a. Ballerini, Steimle, Lampaert, Sénéchal, Teunissen, Van Baarle, Turner, Oss, Molano, Bodnar, Bissegger, Roosen en Ganna op 23" peloton op 1'32" gelosten met Campenaerts en Asgreen

13:40 13 uur 40. Renaat Schotte, onze man op de motor, ziet hoe de chaos regeert tussen een muur van stof. Hij zit in het zog van een bebloede Victor Campenaerts, die jaagt op het peloton met Van der Poel. Die bonte bende wordt op 1'22" geklokt van leider Niki Terpstra.

13:40 13 uur 40. "Dit is die eerste val waar we over spraken, paar belangrijke namen".

13:38 13 uur 38. Het pak is volledig uit elkaar geslingerd. Eén zekerheid hebben we: Niki Terpstra is de enige leider met 23 seconden op een eerste uitgebreide groep. Daar bevinden Van der Poel en Van Aert zich nog altijd niet.

13:38 Tête de la course? Niki Terpstra.

13:36 13 uur 36. Er is al heel veel gebeurd, maar de teller staat bijna weer op 0. Al is er al heel veel energie verspeeld. José De Cauwer.

13:36 13 uur 36. Nog 144 kilometer. Terwijl Terpstra soleert naar de volgende strook, rijdt nu ook Laporte lek. We hebben 1 leider en achter de Nederlander is het chaos troef.

13:35 13 uur 35. Wie lag er bij de val van zonet? Onder meer Turgis en Sheffield. Wat is dit een gekkenhuis!

13:34 13 uur 34. Beginfase Parijs-Roubaix: Belgische kanshebbers, Van der Poel topfavoriet, coup van Ineos.

13:33 13 uur 33. Zware file na nieuwe val. Het is weer alle hens aan dek. Terpstra geeft er een lap op, maar in het peloton gaan ze tegen de vlakte. Dat betekent dat ook de groep met Van der Poel en Van Aert wordt opgehouden. Een hergroepering wordt nu serieus uitgesteld!

13:31 13 uur 31. De tweede groep gaat het gat dichtlassen. Maar hoeveel maats heeft Van der Poel dan nog over? Zelf heeft hij geen kopbeurt moeten doen en bleef hij schijnbaar stoïcijns.

13:30 Ganna moest achtervolgen na een lekke band.

13:28 48". Filippo Ganna neemt zijn plaats zo meteen weer in na een stevig rondje brommeren. Het verschil tussen de twee grote groepen smelt weg: 48".

13:27 13 uur 27. In Parijs-Roubaix mag je nooit wanhopen. Dat hebben we gisteren nog geleerd bij de vrouwen. Denk maar aan de inhaalbeweging van Ellen van Dijk. Filippo Ganna zal zo meteen Tim Declercq, ook lekgereden, kruisen. In het tweede peloton staat Florian Vermeersch stil. Wat zien we ontzettend veel bandbreuken.

13:27 Het is stof vreten.

13:24 Crevaison Filippo Ganna. Het plannetje van Ineos Grenadiers raakt verstoord: Filippo Ganna staat stil met een lekke band. Zijn ploegmaats zullen het tempo nu wel even laten zakken.

13:23 13 uur 23. Het aantal drama's dat zich afspeelt is te uitgebreid om allemaal te briefen: ook Edward Theuns, Alex Kirsch en Jens Keukeleire maken kennis met de pechvogel.

13:22 13 uur 22. Ineos Grenadiers blijft demonstreren. Ze werken nu ostentatief een ploegentijdrit af op de stenen. Nog 153 kilometer en het tweede peloton komt geen sikkepit dichter: 1'16".

13:20 13 uur 20. Naast Mads Pedersen zijn ook Kasper Asgreen en Victor Campenaerts gevallen. Zij hebben zo de rol moeten lossen in het pakket rond Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

13:19 13 uur 19. Met een rotvaart gaan we de stroken nu als paternosterbolletjes wegtikken. Het gemiddelde na 2 uur: 48,6 km/u.

13:17 13 uur 17. Wat een prachtig koersweer! De Hel ligt er bijzonder stoffig bij. Carl Berteele (Radio 1) op de motor.

13:16 13 uur 16. Het gaat in de achterhoede van kwaad naar erger: Zwitsers kampioen Silvan Dillier, ploegmakker van Mathieu van der Poel, ligt ook al tegen de grond. Op deze manier wordt het een klein slagveld.

13:14 13 uur 14. In het tweede peloton gaan ze nu ook nog eens tegen de vlakte. Er liggen jongens van Lotto-Soudal en Trek-Segafredo bij. Het zou om Mads Pedersen gaan. De nervositeit is bijzonder hoog.

13:12 Troisvilles à Inchy. Na bijna twee uur koers komen we thuis: hier gaan we voor de eerste stenen van de dag. Smakelijk!

13:08 13 uur 08. Nog 5 kilometer en het hotsenknotsen kan beginnen. We krijgen dus een koers op twee fronten. Ontploft het meteen op de eerste stroken? Van Aert rijdt nu in het wiel van Van der Poel.

13:04 13 uur 04. Bij Ineos worden vooral Sheffield, Turner, Rowe en Wurf ingezet. Bij Quick Step-Alpha Vinyl zijn Declercq, Ballerini en Steimle de werkmieren.

13:00 13 uur . Peloton 1. 70 renners: Ineos Grenadiers (7), Quick Step-Alpha Vinyl (6), TotalEnergies (6), Jumbo

12:58 12 uur 58. De Franse regie viseert Mathieu van der Poel. Wat gaat er nu om in zijn koker? Er moet snel een explosie volgen, want je wil gepatenteerde hardrijders als Lampaert en Ganna toch niet te lang met een bonus van 1'16" laten spelen. . De Franse regie viseert Mathieu van der Poel. Wat gaat er nu om in zijn koker? Er moet snel een explosie volgen, want je wil gepatenteerde hardrijders als Lampaert en Ganna toch niet te lang met een bonus van 1'16" laten spelen.

12:55 12 uur 55. Nog 176 kilometer. Over 15 kilometer snijden we de eerste kasseien aan. Voorin is Nils Politt weggevallen door een mechanisch euvel. Zonde voor de Duitser van Bora-Hansgrohe. . Nog 176 kilometer Over 15 kilometer snijden we de eerste kasseien aan. Voorin is Nils Politt weggevallen door een mechanisch euvel. Zonde voor de Duitser van Bora-Hansgrohe.

12:51 12 uur 51. Met een beetje zin voor overdrijving kun je stellen dat het peloton met outsiders weggereden is van het peloton met favorieten. In dat eerste deel lachen heel wat jongens in hun vuistje: voor de mannen van Ineos en de geteisterde wolven als Lampaert, Sénéchal en Stybar is dit een droomscenario. . Met een beetje zin voor overdrijving kun je stellen dat het peloton met outsiders weggereden is van het peloton met favorieten. In dat eerste deel lachen heel wat jongens in hun vuistje: voor de mannen van Ineos en de geteisterde wolven als Lampaert, Sénéchal en Stybar is dit een droomscenario.

12:49 12 uur 49. Voorin zijn er met Mike Teunissen, Edoardo Affini en Timo Roosen nog drie waakhonden van Wout van Aert, maar de Belgische kampioen koerst een beetje gelaten. Van de schaduwfavorieten zien we daar ook nog Matej Mohoric, Philippe Gilbert en Daniel Oss. . Voorin zijn er met Mike Teunissen, Edoardo Affini en Timo Roosen nog drie waakhonden van Wout van Aert, maar de Belgische kampioen koerst een beetje gelaten. Van de schaduwfavorieten zien we daar ook nog Matej Mohoric, Philippe Gilbert en Daniel Oss.

12:47 12 uur 47. Trek-Segafredo, Alpecin-Fenix en Groupama-FDJ zijn aan hun tweede zit bezig, voorin blijven Ineos Grenadiers en Quick Step-Alpha Vinyl de koers dragen. Wat is dit een smaakvolle paasbrunch! . Trek-Segafredo, Alpecin-Fenix en Groupama-FDJ zijn aan hun tweede zit bezig, voorin blijven Ineos Grenadiers en Quick Step-Alpha Vinyl de koers dragen. Wat is dit een smaakvolle paasbrunch!

12:44 12 uur 44. Van der Poel offert nog niet al zijn mannetjes op. Hij wacht wellicht op de stenen om een inhaalbeweging te maken. Van Aert bekijkt het allemaal enkele verdiepingen lager. Hij maakt geen aanstalten om jongens te laten werken. . Van der Poel offert nog niet al zijn mannetjes op. Hij wacht wellicht op de stenen om een inhaalbeweging te maken. Van Aert bekijkt het allemaal enkele verdiepingen lager. Hij maakt geen aanstalten om jongens te laten werken.

12:42 12 uur 42. Door het bezoekje van de volgwagens is er tijd om wat mondvoorraad aan te nemen. Daardoor stokt het tempo een beetje, al merk je dat niet aan het verschil. Dat ligt in steen gebeiteld: 1'15". . Door het bezoekje van de volgwagens is er tijd om wat mondvoorraad aan te nemen. Daardoor stokt het tempo een beetje, al merk je dat niet aan het verschil. Dat ligt in steen gebeiteld: 1'15".

12:40 12 uur 40. Zijn met zekerheid niet mee: Van der Poel, Merlier, Van Aert, Laporte, Pedersen, Stuyven, Asgreen, Campenaerts, Kristoff, Küng, Van Avermaet . Zijn met zekerheid niet mee: Van der Poel, Merlier, Van Aert, Laporte, Pedersen, Stuyven, Asgreen, Campenaerts, Kristoff, Küng, Van Avermaet

12:37 12 uur 37. De volgwagens snellen de groep van Van der Poel voorbij. Daar werken zijn ploegmaats en de mannetjes van Pedersen. We zullen alleszins snel aan de eerste lading stenen zijn. . De volgwagens snellen de groep van Van der Poel voorbij. Daar werken zijn ploegmaats en de mannetjes van Pedersen. We zullen alleszins snel aan de eerste lading stenen zijn.

12:35 12 uur 35. Ancien Philippe Gilbert gaat wel met de eerste shift eten. Hij zit in het eerste peloton. Daar deelt Filippo Ganna instructies uit. . Ancien Philippe Gilbert gaat wel met de eerste shift eten. Hij zit in het eerste peloton. Daar deelt Filippo Ganna instructies uit.

12:33 12 uur 33. Quick Step-Alpha Vinyl draait weer mee met Ineos Grenadiers. De twee ploegen ruiken hun kans. Ze kunnen Wout van Aert en Mathieu van der Poel een loer draaien. . Quick Step-Alpha Vinyl draait weer mee met Ineos Grenadiers. De twee ploegen ruiken hun kans. Ze kunnen Wout van Aert en Mathieu van der Poel een loer draaien.

12:30 12 uur 30. Ineos Grenadiers.

12:29 12 uur 29. Ineos Grenadiers. Na net geen uur heeft Ineos Grenadiers dus een coup gerealiseerd. Het was geen klassiek waaierfestival, maar op een lange baan met de wind min of meer in de flank was een groot deel van dit veld te veel aan het lanterfanten. Zij zitten nu met de gebakken peren. . Ineos Grenadiers Na net geen uur heeft Ineos Grenadiers dus een coup gerealiseerd. Het was geen klassiek waaierfestival, maar op een lange baan met de wind min of meer in de flank was een groot deel van dit veld te veel aan het lanterfanten. Zij zitten nu met de gebakken peren.

12:28 12 uur 28. In het tweede peloton rust de druk op de schouders van Alpecin-Fenix. Wout van Aert peddelt nog altijd in de staart. De laatste tijdswaarneming: 1'13". . In het tweede peloton rust de druk op de schouders van Alpecin-Fenix. Wout van Aert peddelt nog altijd in de staart. De laatste tijdswaarneming: 1'13".

12:26 12 uur 26. Volgens Radio Tour telt het eerste peloton 73 manschappen. Zijn wél mee: 6 mannetjes van Quick Step-Alpha Vinyl. Alleen Asgreen lag te tukken. . Volgens Radio Tour telt het eerste peloton 73 manschappen. Zijn wél mee: 6 mannetjes van Quick Step-Alpha Vinyl. Alleen Asgreen lag te tukken.

12:25 12 uur 25. Het zevental van Ineos Grenadiers voert het peloton aan, maar we rijden weer een dorpje binnen met meer beschutting. De steun voor de Britten kalft ook een beetje af. . Het zevental van Ineos Grenadiers voert het peloton aan, maar we rijden weer een dorpje binnen met meer beschutting. De steun voor de Britten kalft ook een beetje af.

12:23 12 uur 23. Je hebt nog altijd de neiging dat ze in het tweede peloton niet voluit gaan, maar wie nu nog zit te dagdromen, kan straks ontwaken in een nachtmerrie. Over 40 kilometer dokkeren we over de eerste stenen. . Je hebt nog altijd de neiging dat ze in het tweede peloton niet voluit gaan, maar wie nu nog zit te dagdromen, kan straks ontwaken in een nachtmerrie. Over 40 kilometer dokkeren we over de eerste stenen.

12:22 1'01". Peloton 1 Peloton 2 met Van Aert, Van der Poel, Asgreen, Trentin, Van Avermaet, Pedersen en Laporte op 1'01" . 12 uur 22. 1'01" Peloton 1 Peloton 2 met Van Aert, Van der Poel, Asgreen, Trentin, Van Avermaet, Pedersen en Laporte op 1'01"

12:20 12 uur 20. Er zit muziek in dit verloop. Ineos Grenadiers laat de ketting draaien en ontvangt steun van The Wolfpack, Groupama-FDJ, TotalEnergies. . Er zit muziek in dit verloop. Ineos Grenadiers laat de ketting draaien en ontvangt steun van The Wolfpack, Groupama-FDJ, TotalEnergies.

12:17 12 uur 17. Naast Van Aert en Van der Poel hebben ook onder meer Asgreen en Degenkolb zich laten verrassen. We zien nog niet te veel paniek, maar dit is toch een ongewoon scenario. . Naast Van Aert en Van der Poel hebben ook onder meer Asgreen en Degenkolb zich laten verrassen. We zien nog niet te veel paniek, maar dit is toch een ongewoon scenario.

12:16 12 uur 16. Er is werk aan de winkel voor de grote favorieten. Ineos Grenadiers laat het tempo niet zakken. We klokken na één uur af op 48 kilometer. Tussen de twee grote groepen is het verschil al aangedikt tot 40 seconden. . Er is werk aan de winkel voor de grote favorieten. Ineos Grenadiers laat het tempo niet zakken. We klokken na één uur af op 48 kilometer. Tussen de twee grote groepen is het verschil al aangedikt tot 40 seconden.

12:14 12 uur 14. Het is niet dat er een waaier wordt getrokken, maar grote motoren zoals Mohoric en Ganna leggen er wel duchtig de pees op. Nog 208 kilometer. . Het is niet dat er een waaier wordt getrokken, maar grote motoren zoals Mohoric en Ganna leggen er wel duchtig de pees op. Nog 208 kilometer.

12:13 12 uur 13. Stevige breuk! Door de wind ontstaat er een groot gat in het peloton. Onder meer Van Aert en Van der Poel zijn in dat tweede pakket beland. . Stevige breuk! Door de wind ontstaat er een groot gat in het peloton. Onder meer Van Aert en Van der Poel zijn in dat tweede pakket beland.

12:12 12 uur 12. In deze zone staat de wind min of meer in de flank. Dat betekent "file indienne" in de kudde. Het gaat razendsnel! . In deze zone staat de wind min of meer in de flank. Dat betekent "file indienne" in de kudde. Het gaat razendsnel!

12:07 12 uur 07. De zuidoostenwind blaast het peloton vooruit, maar er is onenigheid over wie naar het koptrio mag rijden. . De zuidoostenwind blaast het peloton vooruit, maar er is onenigheid over wie naar het koptrio mag rijden.

12:03 12 uur 03. Edward Theuns verbergt zijn ontgoocheling niet. Hij is ontevreden dat een groepje tegenaanvallers te afwachtend trapt en zo het peloton weer laat aansluiten. Voor de 3 leiders is het verschil status quo: 20 tellen. . Edward Theuns verbergt zijn ontgoocheling niet. Hij is ontevreden dat een groepje tegenaanvallers te afwachtend trapt en zo het peloton weer laat aansluiten. Voor de 3 leiders is het verschil status quo: 20 tellen.

12:00 12 uur . Er wordt bij deze warme temperaturen al stevig gedronken. Een voorbeeldige Michal Kiwatkowski levert zijn lege bidon weer in bij zijn sportdirecteur. De Pool, die vorige week een pilsje mocht drinken in Valkenburg, debuteerde vorig jaar op deze wegen. . Er wordt bij deze warme temperaturen al stevig gedronken. Een voorbeeldige Michal Kiwatkowski levert zijn lege bidon weer in bij zijn sportdirecteur. De Pool, die vorige week een pilsje mocht drinken in Valkenburg, debuteerde vorig jaar op deze wegen.

11:57 20". De grootste kloof tot dusver komt op naam van een drietand. Het gaat om Laurent Pichon (Arkéa-Samsic), Owain Doull (EF-EasyPost) en Aleksandr Rjaboesjenko (Astana-Premier Tech). . 11 uur 57. 20" De grootste kloof tot dusver komt op naam van een drietand. Het gaat om Laurent Pichon (Arkéa-Samsic), Owain Doull (EF-EasyPost) en Aleksandr Rjaboesjenko (Astana-Premier Tech).

11:54 11 uur 54. De grote blokken verliezen elkaar geen seconde uit het oog. Wanneer Tim Merlier meesurft, aarzelen Zdenek Stybar en Timo Roosen geen seconde. Achteraan wordt gesleuteld aan de communicatieapparatuur van Yves Lampaert. . De grote blokken verliezen elkaar geen seconde uit het oog. Wanneer Tim Merlier meesurft, aarzelen Zdenek Stybar en Timo Roosen geen seconde. Achteraan wordt gesleuteld aan de communicatieapparatuur van Yves Lampaert.

11:53 11 uur 53. Jasper Stuyven: "Ik heb geen referentiewedstrijd, maar ik heb wel 10 dagen goed getraind". Jasper Stuyven: "Ik heb geen referentiewedstrijd, maar ik heb wel 10 dagen goed getraind"

11:52 11 uur 52. Het Bos van Wallers ligt er nog slechter bij dan anders. De kraters zijn nog groter geworden. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Het Bos van Wallers ligt er nog slechter bij dan anders. De kraters zijn nog groter geworden. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

11:49 11 uur 49. Hij is hier met frisse tegenzin van start gegaan, maar Dylan Teuns wil er toch iets van maken. De debutant van Bahrain Victorious pookt het vuur weer op in het peloton. . Hij is hier met frisse tegenzin van start gegaan, maar Dylan Teuns wil er toch iets van maken. De debutant van Bahrain Victorious pookt het vuur weer op in het peloton.

11:46 11 uur 46. Er liggen dan wel geen hellingen op deze omloop, de aanloop naar de eerste stenen (op 161 km van de finish) is behoorlijk golvend. In het spoor van Vito Braet en Tom Scully koekt alles weer samen. . Er liggen dan wel geen hellingen op deze omloop, de aanloop naar de eerste stenen (op 161 km van de finish) is behoorlijk golvend. In het spoor van Vito Braet en Tom Scully koekt alles weer samen.

11:42 11 uur 42. Het prachtige weer nodigt Vito Braet (Sport Vlaanderen-Baloise) en Tom Scully (EF-EasyPost) uit tot een onderneming, maar aangezien het weer "slechts" een duo is, is er weinig kans op slagen. . Het prachtige weer nodigt Vito Braet (Sport Vlaanderen-Baloise) en Tom Scully (EF-EasyPost) uit tot een onderneming, maar aangezien het weer "slechts" een duo is, is er weinig kans op slagen.

11:41 11 uur 41. Van DSM hebben we nog niet te veel manschappen gezien. Zij fietsen vandaag dan toch niet met hun bandendruksysteem. "Maar het werkt echt wel", verzekerde kopman John Degenkolb, ex-winnaar van de Hel. "Ik zie het potentieel van deze techniek. Het is iets voor de toekomst." . Van DSM hebben we nog niet te veel manschappen gezien. Zij fietsen vandaag dan toch niet met hun bandendruksysteem. "Maar het werkt echt wel", verzekerde kopman John Degenkolb, ex-winnaar van de Hel. "Ik zie het potentieel van deze techniek. Het is iets voor de toekomst."

11:38 11 uur 38. Wie zich niet meer zal mengen in de strijd voor publiciteit, is Pascal Ackermann. De Duitse sprinter van UAE geeft er nu al de brui aan. Nog 237 kilometer. . Wie zich niet meer zal mengen in de strijd voor publiciteit, is Pascal Ackermann. De Duitse sprinter van UAE geeft er nu al de brui aan. Nog 237 kilometer.

11:36 11 uur 36. De Pools-Deense alliantie tussen Norsgaard en Aniolkowski zit er nagenoeg op. Er wordt fanatiek gekoerst, zoveel is duidelijk. . De Pools-Deense alliantie tussen Norsgaard en Aniolkowski zit er nagenoeg op. Er wordt fanatiek gekoerst, zoveel is duidelijk.

11:34 Eerste val. Als Clément Devy al tot in Roubaix geraakt, dan zal het flink gehavend zijn. De Fransman van Groupama-FDJ blijft even op de stoeprand zitten, maar stapt daarna weer op zijn fiets. . 11 uur 34. Eerste val Als Clément Devy al tot in Roubaix geraakt, dan zal het flink gehavend zijn. De Fransman van Groupama-FDJ blijft even op de stoeprand zitten, maar stapt daarna weer op zijn fiets.

11:33 11 uur 33. Yves Lampaert.

11:32 11 uur 32. Yves Lampaert: "Ik denk dat ik net op tijd in vorm ben". Yves Lampaert: "Ik denk dat ik net op tijd in vorm ben"

11:31 11 uur 31. Ik zit al even in afzondering. Ik hoop dat ik snel in Roubaix sta. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl). Ik zit al even in afzondering. Ik hoop dat ik snel in Roubaix sta. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl)

11:30 11 uur 30. Voor het eerst noteren we een scheurtje in de kop van het peloton. Mathias Norsgaard (Movistar) en Stanislaw Aniolkowski (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) bundelen hun krachten. . Voor het eerst noteren we een scheurtje in de kop van het peloton. Mathias Norsgaard (Movistar) en Stanislaw Aniolkowski (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) bundelen hun krachten.

11:28 11 uur 28. De wildcard-ploegen willen hun invitatie rechtvaardigen. Sport Vlaanderen-Baloise is heel gretig, net als hun speelkameraadjes van Bingoal-Pauwels Sauzen-WB en B&B. . De wildcard-ploegen willen hun invitatie rechtvaardigen. Sport Vlaanderen-Baloise is heel gretig, net als hun speelkameraadjes van Bingoal-Pauwels Sauzen-WB en B&B.

11:25 11 uur 25. Na net geen 10 kilometer worden alle pogingen snel aan banden gelegd. De Franse regie blijft inzoomen op de Belgische driekleur, nog altijd helemaal achteraan. . Na net geen 10 kilometer worden alle pogingen snel aan banden gelegd. De Franse regie blijft inzoomen op de Belgische driekleur, nog altijd helemaal achteraan.

11:22 11 uur 22. In het peloton gaan veel alarmbellen af: Taco van der Hoorn steekt zijn neus aan het venster. Er kleeft een lang lint aan zijn wiel. . In het peloton gaan veel alarmbellen af: Taco van der Hoorn steekt zijn neus aan het venster. Er kleeft een lang lint aan zijn wiel.

11:21 De vrolijke vrienden bij de start. 11 uur 21. De vrolijke vrienden bij de start

11:18 11 uur 18. Lotto-Soudal is duidelijk niet van plan om met z'n zevenen in het peloton te blijven plakken. Ze beantwoorden de eerste prikjes, maar er wordt uiteraard nog stevig gediscussieerd. . Lotto-Soudal is duidelijk niet van plan om met z'n zevenen in het peloton te blijven plakken. Ze beantwoorden de eerste prikjes, maar er wordt uiteraard nog stevig gediscussieerd.

11:16 11 uur 16. Départ réel. Christian Prudhomme laat de rode wagen versnellen. On y va! Op deze brede weg tussen de bossen blijft het peloton even rustig, maar na de schijnbeweging steekt Manuele Boaro (Astana) als eerste zijn vinger in de lucht. . Départ réel Christian Prudhomme laat de rode wagen versnellen. On y va! Op deze brede weg tussen de bossen blijft het peloton even rustig, maar na de schijnbeweging steekt Manuele Boaro (Astana) als eerste zijn vinger in de lucht.

11:14 11 uur 14. Leuk beeld net voor de officiële start: Mathieu van der Poel groet Wout van Aert. Ook Florian Vermeersch neemt deel aan het gesprek. Er wordt wat afgelachen. . Leuk beeld net voor de officiële start: Mathieu van der Poel groet Wout van Aert. Ook Florian Vermeersch neemt deel aan het gesprek. Er wordt wat afgelachen.

11:13 11 uur 13. Mathieu van der Poel: "Iedereen zal op de Velodroom weer zijn verhaal hebben". Mathieu van der Poel: "Iedereen zal op de Velodroom weer zijn verhaal hebben"

11:13 11 uur 13. Ons plan? We zullen koersen op instinct en zo heb ik het graag. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Ons plan? We zullen koersen op instinct en zo heb ik het graag. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

11:12 11 uur 12. Nog anderhalve kilometer en de startknop wordt ingedrukt. De Belgische kampioen heeft nog veel te vertellen na zijn afwezigheid en wordt druk gesolliciteerd achteraan. . Nog anderhalve kilometer en de startknop wordt ingedrukt. De Belgische kampioen heeft nog veel te vertellen na zijn afwezigheid en wordt druk gesolliciteerd achteraan.

11:09 11 uur 09. Ex-winnaar Niki Terpstra kampeert normaal tijdens de geneutraliseerde kilometers steevast achterin, maar de Nederlander is nu bij de pinken. Ontvouwt hij zo meteen een plan? . Ex-winnaar Niki Terpstra kampeert normaal tijdens de geneutraliseerde kilometers steevast achterin, maar de Nederlander is nu bij de pinken. Ontvouwt hij zo meteen een plan?

11:07 Een start op kasseien, noblesse oblige! 11 uur 07. Een start op kasseien, noblesse oblige!

11:05 11 uur 05. Er hangt een gezonde spanning in de lucht. Johan Jacobs, de Zwitserse Vlaming van Movistar, zit al in het zog van de jurywagen. Hij trok de voorbije weken meermaals het winnende lot en is dus een ideale man om te schaduwen als je straks aan boord wil. . Er hangt een gezonde spanning in de lucht. Johan Jacobs, de Zwitserse Vlaming van Movistar, zit al in het zog van de jurywagen. Hij trok de voorbije weken meermaals het winnende lot en is dus een ideale man om te schaduwen als je straks aan boord wil.

11:03 11 uur 03. Greg Van Avermaet: "Het kan een tactische en open koers worden door veelvoud aan favorieten". Greg Van Avermaet: "Het kan een tactische en open koers worden door veelvoud aan favorieten"

11:02 11 uur 02. Je mag in deze koers nooit panikeren. Toen ik won, zat ik ook erg ver in het Bos. Maar als het moet gebeuren, mag er niet veel verkeerd gaan. En je moet hopen op goeie benen. . Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën). Je mag in deze koers nooit panikeren. Toen ik won, zat ik ook erg ver in het Bos. Maar als het moet gebeuren, mag er niet veel verkeerd gaan. En je moet hopen op goeie benen. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën)

11:01 11 uur 01. De renners - we zien amper armstukken, laat staan beenwarmers - worden nog 7 kilometer aan de leiband gehouden. Dan worden de duiven losgelaten. . De renners - we zien amper armstukken, laat staan beenwarmers - worden nog 7 kilometer aan de leiband gehouden. Dan worden de duiven losgelaten.

11:00 11 uur . Start! Er is afgeteld en het vlagje wappert: de renners zijn begonnen aan deze 119e editie van Parijs-Roubaix. . Start! Er is afgeteld en het vlagje wappert: de renners zijn begonnen aan deze 119e editie van Parijs-Roubaix.

11:00 11 uur match begonnen Start



10:56 10 uur 56. Iedereen is de revue gepasseerd op het podium. Het peloton begeeft zich nu richting de startlijn. Opvallend: Wout van Aert oogde een beetje gespannen en stond niet echt te springen om de media (nog eens) te briefen over zijn complexe situatie. . Iedereen is de revue gepasseerd op het podium. Het peloton begeeft zich nu richting de startlijn. Opvallend: Wout van Aert oogde een beetje gespannen en stond niet echt te springen om de media (nog eens) te briefen over zijn complexe situatie.

10:53 10 uur 53. Wout van Aert: "Of ik alles over mij gelezen heb? Ik heb veel adviezen gekregen en ik heb mijn eigen goesting gedaan". Wout van Aert: "Of ik alles over mij gelezen heb? Ik heb veel adviezen gekregen en ik heb mijn eigen goesting gedaan"

10:46 10 uur 46. Dat de Belgische kampioen nog nooit Roubaix gewonnen heeft? Het is voor de start al duidelijk dat de sterren niet gunstig staan voor mij. Het is dit voorjaar niet gelopen zoals ik wou, maar er zijn veel ergere dingen. Het eerste doel is om de eerste veldslagen te overleven. . Wout van Aert (Jumbo-Visma). Dat de Belgische kampioen nog nooit Roubaix gewonnen heeft? Het is voor de start al duidelijk dat de sterren niet gunstig staan voor mij. Het is dit voorjaar niet gelopen zoals ik wou, maar er zijn veel ergere dingen. Het eerste doel is om de eerste veldslagen te overleven. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

10:36 Meewind. Wordt het een snelle editie? Zo snel als in 2017, toen Greg Van Avermaet won, wellicht niet, maar de wind blaast wel in het voordeel. Yves Lampaert: "Als de vlucht snel enkele minuten krijgt, dan kunnen ze lange tijd voorop blijven." . 10 uur 36. Meewind Wordt het een snelle editie? Zo snel als in 2017, toen Greg Van Avermaet won, wellicht niet, maar de wind blaast wel in het voordeel. Yves Lampaert: "Als de vlucht snel enkele minuten krijgt, dan kunnen ze lange tijd voorop blijven."

10:28 10 uur 28. Nog een halfuurtje tot de start. Onze reporter voelt de renners aan de tand en ze zien er allemaal opgewekt uit door het lentezonnetje. De voorlopige rode draad: ze zullen straks met z'n allen staan drummen om mee te schuiven in de vroege vlucht. Die telde vorig jaar liefst 30 leden. . Nog een halfuurtje tot de start. Onze reporter voelt de renners aan de tand en ze zien er allemaal opgewekt uit door het lentezonnetje. De voorlopige rode draad: ze zullen straks met z'n allen staan drummen om mee te schuiven in de vroege vlucht. Die telde vorig jaar liefst 30 leden.

10:10 Ook Bahrain Victorious levert rugnummer in. We schrappen nog een extra naam van de startlijst: Chun Kai Feng, onze vriend uit Taiwan, voelt zich niet fit. Hij reed woensdag met de Brabantse Pijl pas zijn eerste koers van het seizoen. . 10 uur 10. Ook Bahrain Victorious levert rugnummer in We schrappen nog een extra naam van de startlijst: Chun Kai Feng, onze vriend uit Taiwan, voelt zich niet fit. Hij reed woensdag met de Brabantse Pijl pas zijn eerste koers van het seizoen.

09:55 09 uur 55. Sport Vlaanderen-Baloise is als een van de eerste startploegen verschenen op het podium. De Belgische opleidingsploeg is er na een afwezigheid weer bij en rekent op 7 debutanten. "We willen zeker mee in de vroege vlucht, want vorig jaar heeft Florian Vermeersch bewezen dat je zo een mooi resultaat kunt behalen", zegt Sander De Pestel, trainingsmakker van de runner-up van 2021. "Daarna wordt het volgen en overleven." . Sport Vlaanderen-Baloise is als een van de eerste startploegen verschenen op het podium. De Belgische opleidingsploeg is er na een afwezigheid weer bij en rekent op 7 debutanten. "We willen zeker mee in de vroege vlucht, want vorig jaar heeft Florian Vermeersch bewezen dat je zo een mooi resultaat kunt behalen", zegt Sander De Pestel, trainingsmakker van de runner-up van 2021. "Daarna wordt het volgen en overleven."

09:51 09 uur 51. Wout van Aert is gerustgesteld na uitgebreide onderzoeken en stevige inspanningstesten. Dat was stap 1. Nu volgt de koers en wat zegt zijn lichaam? Het zou niet mogen verbazen als hij straks meedoet voor de hoofdprijs, net omdat het Van Aert is. . Christophe Vandegoor (Radio 1). Wout van Aert is gerustgesteld na uitgebreide onderzoeken en stevige inspanningstesten. Dat was stap 1. Nu volgt de koers en wat zegt zijn lichaam? Het zou niet mogen verbazen als hij straks meedoet voor de hoofdprijs, net omdat het Van Aert is. Christophe Vandegoor (Radio 1)

09:33 09 uur 33. In Compiègne zijn het andere taferelen dan in oktober vorig jaar. Een staalblauwe hemel zal de renners zo meteen begeleiden op het startpodium. Ook in Roubaix is er geen wolkje te bespeuren. Tegen het finishuur zou het kwik stijgen tot een graad of 18. . In Compiègne zijn het andere taferelen dan in oktober vorig jaar. Een staalblauwe hemel zal de renners zo meteen begeleiden op het startpodium. Ook in Roubaix is er geen wolkje te bespeuren. Tegen het finishuur zou het kwik stijgen tot een graad of 18.

09:29 Wie ontbreekt? De onfortuinlijke Sep Vanmarcke kroop zonet in zijn pen op Instagram. Hij is er vandaag niet bij, net als winnaar Sonny Colbrelli. Ook onder meer Gianni Moscon, Heinrich Haussler en Peter Sagan moesten afhaken door ziekte en een gebrekkig vormpeil. Niet alle teams zijn er overigens in geslaagd om 7 fitte renners te selecteren. DSM en Israel-Premier Tech hebben straks 6 renners in koers, bij BikeExchange zijn ze zelfs maar met z'n vijven. . 09 uur 29. Wie ontbreekt? De onfortuinlijke Sep Vanmarcke kroop zonet in zijn pen op Instagram. Hij is er vandaag niet bij, net als winnaar Sonny Colbrelli. Ook onder meer Gianni Moscon, Heinrich Haussler en Peter Sagan moesten afhaken door ziekte en een gebrekkig vormpeil. Niet alle teams zijn er overigens in geslaagd om 7 fitte renners te selecteren. DSM en Israel-Premier Tech hebben straks 6 renners in koers, bij BikeExchange zijn ze zelfs maar met z'n vijven.

09:26 09 uur 26. Aan de mensen die stevig reageren: ik begrijp jullie reactie. Ikzelf hoop ook altijd op nog meer, nog beter. Ik kan alleen maar zeggen dat ik al mijn hele carrière mijn uiterste best doe, zonder of ook met tegenslagen. Dit voorjaar zat het duidelijk tegen. Ik moet het accepteren, voortdoen en nieuwe doelen stellen. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech). Aan de mensen die stevig reageren: ik begrijp jullie reactie. Ikzelf hoop ook altijd op nog meer, nog beter. Ik kan alleen maar zeggen dat ik al mijn hele carrière mijn uiterste best doe, zonder of ook met tegenslagen. Dit voorjaar zat het duidelijk tegen. Ik moet het accepteren, voortdoen en nieuwe doelen stellen. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech)

09:07 09 uur 07. Eén, livestream en Radio 1. Onze woordvoerders beginnen na Het Journaal op Eén (rond 13.30 u) aan hun overlevingstocht op de kasseien. Dan schakelen we ook onze livestream in. Radio 1 pikt al iets vroeger in: vanaf 13 u begeleiden zij u door de helletocht. . Eén, livestream en Radio 1 Onze woordvoerders beginnen na Het Journaal op Eén (rond 13.30 u) aan hun overlevingstocht op de kasseien. Dan schakelen we ook onze livestream in. Radio 1 pikt al iets vroeger in: vanaf 13 u begeleiden zij u door de helletocht.

08:57 30. Gelukkige verjaardag, Jasper Stuyven! De winnaar van Milaan-Sanremo vorig jaar is op tram 3 gesprongen. Een Monument winnen op je verjaardag, het zou straffe kost zijn. Helaas pindakaas: nog geen enkele renner is er blijkbaar in geslaagd om die stoot te realiseren op zijn verjaardag. . 08 uur 57. 30 Gelukkige verjaardag, Jasper Stuyven! De winnaar van Milaan-Sanremo vorig jaar is op tram 3 gesprongen. Een Monument winnen op je verjaardag, het zou straffe kost zijn. Helaas pindakaas: nog geen enkele renner is er blijkbaar in geslaagd om die stoot te realiseren op zijn verjaardag.

08:52 Philippe Gilbert zou eerst niet deelnemen aan Parijs-Roubaix, maar de afscheidnemende ex-winnaar staat toch aan de start. Hij krijgt ook rugnummer 1 en is met zijn gedachten bij Sonny Colbrelli, de onfortuinlijke winnaar van vorig jaar. . 08 uur 52. Philippe Gilbert zou eerst niet deelnemen aan Parijs-Roubaix, maar de afscheidnemende ex-winnaar staat toch aan de start. Hij krijgt ook rugnummer 1 en is met zijn gedachten bij Sonny Colbrelli, de onfortuinlijke winnaar van vorig jaar.

08:51 De 30 stroken op een rijtje. 08 uur 51. De 30 stroken op een rijtje