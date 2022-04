LIVE Parijs-Roubaix: Veel belangstelling voor de vroege vlucht

Voor de 3 leiders is het verschil status quo: 20 tellen.

12 uur 03. Edward Theuns verbergt zijn ontgoocheling niet. Hij is ontevreden dat een groepje tegenaanvallers te afwachtend trapt en zo het peloton weer laat aansluiten. Voor de 3 leiders is het verschil status quo: 20 tellen. .

12 uur . Er wordt bij deze warme temperaturen al stevig gedronken. Een voorbeeldige Michal Kiwatkowski levert zijn lege bidon weer in bij zijn sportdirecteur. De Pool, die vorige week een pilsje mocht drinken in Valkenburg, debuteerde vorig jaar op deze wegen. .

11 uur 49. Hij is hier met frisse tegenzin van start gegaan, maar Dylan Teuns wil er toch iets van maken. De debutant van Bahrain Victorious pookt het vuur weer op in het peloton. .

11 uur 46. Er liggen dan wel geen hellingen op deze omloop, de aanloop naar de eerste stenen (op 161 km van de finish) is behoorlijk golvend. In het spoor van Vito Braet en Tom Scully koekt alles weer samen. .

11 uur 42. Het prachtige weer nodigt Vito Braet (Sport Vlaanderen-Baloise) en Tom Scully (EF-EasyPost) uit tot een onderneming, maar aangezien het weer "slechts" een duo is, is er weinig kans op slagen. .

"Maar het werkt echt wel", verzekerde kopman John Degenkolb, ex-winnaar van de Hel. "Ik zie het potentieel van deze techniek. Het is iets voor de toekomst."

11 uur 41. Van DSM hebben we nog niet te veel manschappen gezien. Zij fietsen vandaag dan toch niet met hun bandendruksysteem. "Maar het werkt echt wel", verzekerde kopman John Degenkolb, ex-winnaar van de Hel. "Ik zie het potentieel van deze techniek. Het is iets voor de toekomst." .

11 uur 38. Wie zich niet meer zal mengen in de strijd voor publiciteit, is Pascal Ackermann. De Duitse sprinter van UAE geeft er nu al de brui aan. Nog 237 kilometer. .

11 uur 36. De Pools-Deense alliantie tussen Norsgaard en Aniolkowski zit er nagenoeg op. Er wordt fanatiek gekoerst, zoveel is duidelijk. .

Eerste val. Als Clément Devy al tot in Roubaix geraakt, dan zal het flink gehavend zijn. De Fransman van Groupama-FDJ blijft even op de stoeprand zitten, maar stapt daarna weer op zijn fiets. . 11 uur 34.

11 uur 32. Yves Lampaert: "Ik denk dat ik net op tijd in vorm ben".

11:31

11 uur 31. Ik zit al even in afzondering. Ik hoop dat ik snel in Roubaix sta. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl).