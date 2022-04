LIVE Parijs-Roubaix: Van der Poel en Van Aert komen geen meter dichter

In het tweede peloton gaan ze nu ook nog eens tegen de vlakte. Er liggen jongens van Lotto-Soudal en Trek-Segafredo bij. Het zou om Mads Pedersen gaan. De nervositeit is bijzonder hoog.

Na bijna twee uur koers komen we thuis: hier gaan we voor de eerste stenen van de dag. Smakelijk!

Nog 5 kilometer en het hotsenknotsen kan beginnen. We krijgen dus een koers op twee fronten. Ontploft het meteen op de eerste stroken? Van Aert rijdt nu in het wiel van Van der Poel.

De Franse regie viseert Mathieu van der Poel. Wat gaat er nu om in zijn koker? Er moet snel een explosie volgen, want je wil gepatenteerde hardrijders als Lampaert en Ganna toch niet te lang met een bonus van 1'16" laten spelen.

Over 15 kilometer snijden we de eerste kasseien aan. Voorin is Nils Politt weggevallen door een mechanisch euvel. Zonde voor de Duitser van Bora-Hansgrohe.

12 uur 51. Met een beetje zin voor overdrijving kun je stellen dat het peloton met outsiders weggereden is van het peloton met favorieten. In dat eerste deel lachen heel wat jongens in hun vuistje: voor de mannen van Ineos en de geteisterde wolven als Lampaert, Sénéchal en Stybar is dit een droomscenario. .