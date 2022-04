LIVE Parijs-Roubaix: Van Aert: "Eerste doel is de eerste veldslagen overleven"

11:09 11 uur 09. Ex-winnaar Niki Terpstra kampeert normaal tijdens de geneutraliseerde kilometers steevast achterin, maar de Nederlander is nu bij de pinken. Ontvouwt hij zo meteen een plan? . Ex-winnaar Niki Terpstra kampeert normaal tijdens de geneutraliseerde kilometers steevast achterin, maar de Nederlander is nu bij de pinken. Ontvouwt hij zo meteen een plan?

11:07 Een start op kasseien, noblesse oblige! 11 uur 07. Een start op kasseien, noblesse oblige!

11:05 11 uur 05. Er hangt een gezonde spanning in de lucht. Johan Jacobs, de Zwitserse Vlaming van Movistar, zit al in het zog van de jurywagen. Hij trok de voorbije weken meermaals het winnende lot en is dus een ideale man om te schaduwen als je straks aan boord wil. . Er hangt een gezonde spanning in de lucht. Johan Jacobs, de Zwitserse Vlaming van Movistar, zit al in het zog van de jurywagen. Hij trok de voorbije weken meermaals het winnende lot en is dus een ideale man om te schaduwen als je straks aan boord wil.

11:03 11 uur 03. Greg Van Avermaet: "Het kan een tactische en open koers worden door veelvoud aan favorieten". Greg Van Avermaet: "Het kan een tactische en open koers worden door veelvoud aan favorieten"

11:02 11 uur 02. Je mag in deze koers nooit panikeren. Toen ik won, zat ik ook erg ver in het Bos. Maar als het moet gebeuren, mag er niet veel verkeerd gaan. En je moet hopen op goeie benen. . Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën). Je mag in deze koers nooit panikeren. Toen ik won, zat ik ook erg ver in het Bos. Maar als het moet gebeuren, mag er niet veel verkeerd gaan. En je moet hopen op goeie benen. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën)

11:01 11 uur 01. De renners - we zien amper armstukken, laat staan beenwarmers - worden nog 7 kilometer aan de leiband gehouden. Dan worden de duiven losgelaten. . De renners - we zien amper armstukken, laat staan beenwarmers - worden nog 7 kilometer aan de leiband gehouden. Dan worden de duiven losgelaten.

11:00 11 uur . Start! Er is afgeteld en het vlagje wappert: de renners zijn begonnen aan deze 119e editie van Parijs-Roubaix. . Start! Er is afgeteld en het vlagje wappert: de renners zijn begonnen aan deze 119e editie van Parijs-Roubaix.

10:56 10 uur 56. Iedereen is de revue gepasseerd op het podium. Het peloton begeeft zich nu richting de startlijn. Opvallend: Wout van Aert oogde een beetje gespannen en stond niet echt te springen om de media (nog eens) te briefen over zijn complexe situatie. . Iedereen is de revue gepasseerd op het podium. Het peloton begeeft zich nu richting de startlijn. Opvallend: Wout van Aert oogde een beetje gespannen en stond niet echt te springen om de media (nog eens) te briefen over zijn complexe situatie.

10:53 10 uur 53. Wout van Aert: "Of ik alles over mij gelezen heb? Ik heb veel adviezen gekregen en ik heb mijn eigen goesting gedaan". Wout van Aert: "Of ik alles over mij gelezen heb? Ik heb veel adviezen gekregen en ik heb mijn eigen goesting gedaan"

10:46 10 uur 46. Dat de Belgische kampioen nog nooit Roubaix gewonnen heeft? Het is voor de start al duidelijk dat de sterren niet gunstig staan voor mij. Het is dit voorjaar niet gelopen zoals ik wou, maar er zijn veel ergere dingen. Het eerste doel is om de eerste veldslagen te overleven. . Wout van Aert (Jumbo-Visma). Dat de Belgische kampioen nog nooit Roubaix gewonnen heeft? Het is voor de start al duidelijk dat de sterren niet gunstig staan voor mij. Het is dit voorjaar niet gelopen zoals ik wou, maar er zijn veel ergere dingen. Het eerste doel is om de eerste veldslagen te overleven. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

10:36 Meewind. Wordt het een snelle editie? Zo snel als in 2017, toen Greg Van Avermaet won, wellicht niet, maar de wind blaast wel in het voordeel. Yves Lampaert: "Als de vlucht snel enkele minuten krijgt, dan kunnen ze lange tijd voorop blijven." . 10 uur 36. Meewind Wordt het een snelle editie? Zo snel als in 2017, toen Greg Van Avermaet won, wellicht niet, maar de wind blaast wel in het voordeel. Yves Lampaert: "Als de vlucht snel enkele minuten krijgt, dan kunnen ze lange tijd voorop blijven."

10:28 10 uur 28. Nog een halfuurtje tot de start. Onze reporter voelt de renners aan de tand en ze zien er allemaal opgewekt uit door het lentezonnetje. De voorlopige rode draad: ze zullen straks met z'n allen staan drummen om mee te schuiven in de vroege vlucht. Die telde vorig jaar liefst 30 leden. . Nog een halfuurtje tot de start. Onze reporter voelt de renners aan de tand en ze zien er allemaal opgewekt uit door het lentezonnetje. De voorlopige rode draad: ze zullen straks met z'n allen staan drummen om mee te schuiven in de vroege vlucht. Die telde vorig jaar liefst 30 leden.

10:10 Ook Bahrain Victorious levert rugnummer in. We schrappen nog een extra naam van de startlijst: Chun Kai Feng, onze vriend uit Taiwan, voelt zich niet fit. Hij reed woensdag met de Brabantse Pijl pas zijn eerste koers van het seizoen. . 10 uur 10. Ook Bahrain Victorious levert rugnummer in We schrappen nog een extra naam van de startlijst: Chun Kai Feng, onze vriend uit Taiwan, voelt zich niet fit. Hij reed woensdag met de Brabantse Pijl pas zijn eerste koers van het seizoen.

09:55 09 uur 55. Sport Vlaanderen-Baloise is als een van de eerste startploegen verschenen op het podium. De Belgische opleidingsploeg is er na een afwezigheid weer bij en rekent op 7 debutanten. "We willen zeker mee in de vroege vlucht, want vorig jaar heeft Florian Vermeersch bewezen dat je zo een mooi resultaat kunt behalen", zegt Sander De Pestel, trainingsmakker van de runner-up van 2021. "Daarna wordt het volgen en overleven." . Sport Vlaanderen-Baloise is als een van de eerste startploegen verschenen op het podium. De Belgische opleidingsploeg is er na een afwezigheid weer bij en rekent op 7 debutanten. "We willen zeker mee in de vroege vlucht, want vorig jaar heeft Florian Vermeersch bewezen dat je zo een mooi resultaat kunt behalen", zegt Sander De Pestel, trainingsmakker van de runner-up van 2021. "Daarna wordt het volgen en overleven."

09:51 09 uur 51. Wout van Aert is gerustgesteld na uitgebreide onderzoeken en stevige inspanningstesten. Dat was stap 1. Nu volgt de koers en wat zegt zijn lichaam? Het zou niet mogen verbazen als hij straks meedoet voor de hoofdprijs, net omdat het Van Aert is. . Christophe Vandegoor (Radio 1). Wout van Aert is gerustgesteld na uitgebreide onderzoeken en stevige inspanningstesten. Dat was stap 1. Nu volgt de koers en wat zegt zijn lichaam? Het zou niet mogen verbazen als hij straks meedoet voor de hoofdprijs, net omdat het Van Aert is. Christophe Vandegoor (Radio 1)