Bas Tietema maakt zijn jeugddroom waar, de Youtuber staat aan de start van Parijs-Roubaix

15 uur 55. Bas had een plan. En dat plan was profrenner worden. "Maar het zou echt compleet zijn als ik aan de start zou staan van Parijs-Roubaix", zei de koersende Youtuber eerder al. Zondag wordt die droom werkelijkheid. Hij mag starten in zijn favoriete klassieker. Tietema is door het dolle heen, want het is meteen zijn eerste World Tour-koers. Eerder dit seizoen reed hij al over de kasseien van de GP Denain, daar werd hij 79e. .