Tel mee af naar Parijs-Roubaix: "Geniet, want dat zullen wij niet doen"

09 uur 29. Herbeleef de kasseirit (in de gietende regen!) in de Tour van 2014.

09:26

09 uur 26. Sinds 17 u gisterennamiddag is het niet gestopt met regenen. Tot 12 u zou het ook blijven gieten. In de Tour van 2014 werden tijdens de uitgeregende kasseirit enkele stroken geschrapt. Daar is nu nog geen sprake van, maar misschien verandert dat straks. Het wordt heel gevaarlijk. Het is een heroïsche koers, maar het moet geen tragedie worden met veel renners in het ziekenhuis. . Maarten Vangramberen maakt zich op voor een dag in de Hel.