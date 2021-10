LIVESTREAM Parijs-Roubaix: Moscon gaat solo, Van der Poel jaagt

Fase per fase

16:03 Mons-en-Pévèle. Nog 48 kilometer en daar is de tweede en voorlaatste vijfsterrenstrook. Gianni Moscon levert geen seconde in. De Italiaan van Ineos, volgend jaar Astana, begint aan zijn overlevingstocht. Van der Poel krijgt instructies van zijn ploegleider: 1'07". Bij het pakket met Van Aert is de hoop al langer weg: 2'14".



Bij het pakket met Van Aert is de hoop al langer weg: 2'14".

16:01 Doet Gianni Moscon het zoals Johan Vansummeren? Michel Wuyts

15:58 1'00". En Van der Poel? Op de autosnelweg duldt hij enkel nog Boivin en Colbrelli in zijn spoor. Het wordt meer en meer man tegen man.

15:56 Nog 53 kilometer. Gianni Moscon beukt Florian Vermeersch en Tom Van Asbroeck uit zijn wiel. Begint het woelwater aan een monsterlijke solo? Mons-en-Pévèle nadert.

15:55 Van der Poel zet zijn gezellen onder druk en Walscheid bezwijkt. In zijn val sleurt hij Van Avermaet en Van der Sande mee. Jammer!

15:53 "Er lijkt maar geen einde te komen aan de krachten van Florian Vermeersch", stelt José De Cauwer vast. Met Tom Van Asbroeck en Gianni Moscon houdt hij Mathieu van der Poel en zijn speelvriendjes nog altijd op 48 tellen. Wout van Aert en co verliezen terrein: 1'46". Dat lijkt over and out.

15:51 We durven het bijna niet te zeggen, maar boven de Hel klaart het stilaan uit. Is de grote ellende achter de rug? Iemand als Yves Lampaert zal groen lachen, want hij heeft al oneindig veel pech gehad.

15:50 Van der Poel en Colbrelli maken de oversteek naar het pakket met Philipsen. Bij Alpecin-Fenix moeten ze stilaan een knoop doorhakken: moet de sprinter zich opofferen voor de kopman?

15:47 Bij kilometerpaal 200 lijkt Florian Vermeersch op superbenzine te rijden. In de achtergrond laten Jasper Philipsen en Greg Van Avermaet zich nu al een eeuwigheid sluw meevoeren en Mathieu van der Poel trappelt ter plaatse.

15:45 Orchies, zone 13. Met z'n drieën zijn ze nog maar eens weggereden: F.Vermeersch, Moscon en Van Asbroeck. Op een halve minuut klokken we Van der Sande, Van Avermaet, Philipsen, Bissegger en Walscheid. Van der Poel en Colbrelli zwemmen op 55", Van Aert en tutti quanti op 1'19"

15:43 De eeuwige Vanmarcke geeft niet op en klopt ondertussen weer aan bij Van Aert. Een gelaten indruk geven ze er niet, maar op Van der Poel hadden ze hoegenaamd geen antwoord.

15:41 Van der Poel is meer dan in orde, maar hij rijdt niet zo ver weg van Van Aert en co. Michel Wuyts

15:40 Het groepje met Van der Poel verbrokkelt, uiteraard. De Nederlander legt er zelf een extra laagje op. Colbrelli, Boivin, Planckaert en Sweeny kuisen hun tenen uit.

15:38 Situatie. Kopgroep: Philipsen, Van Asbroeck, F.Vermeersch, Van der Sande, Moscon, Bissegger, Walscheid, Van Avermaet Groep Van der Poel en Colbrelli op 49" Groep Van Aert en Lampaert op 1'15"



Groep Van der Poel en Colbrelli op 49"



Groep Van Aert en Lampaert op 1'15"

15:35 De aangekoekte modder op het gezicht van Van Aert bevat ook een vochtige straal. Is dat bloed? Dan zou er een val geweest zijn zonder dat we daar iets van vernomen hebben.

15:34 Van der Poel raapt enkele verloren zielen op, maar zij rijden uiteraard niet mee met de Nederlander. Het verschil met de kopgroep is ook nog altijd 51".