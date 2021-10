LIVESTREAM Parijs-Roubaix: Ene pechmoment na andere valpartij

Het peloton is nu helemaal verbrokkeld na sector 25, vooral door de vele incidenten. Van der Poel en Van Aert zitten op de eerste bank, heel wat anderen staan niet meer op de klasfoto. Wat is dit een slagveld!

In een bocht naar rechts gaan weer enkele mannen op hun kokosnoot in een stevige plas. Het gezicht van Sagan en Rickaert staat op onweer.

13:33

13 uur 33. Van de ene strook gaan we razendsnel naar de volgende sector. Florian Vermeersch voelt zich in zijn sas en leidt de kopgroep, in het peloton zien we een sterk Bahrein-Victorious. .