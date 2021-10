LIVE Parijs-Roubaix: Edward Theuns valt aan, maar peloton is nukkig

11:46 11 uur 46. Het kopduo lonkt toch vrij moedeloos naar achteren. Ze hebben versterking nodig, maar het peloton breekt niet. . Het kopduo lonkt toch vrij moedeloos naar achteren. Ze hebben versterking nodig, maar het peloton breekt niet.

11:41 12". Theuns en Kanter doen hun stinkende best, maar hun bonus dikt maar niet aan. In het peloton springt onder meer Davide Ballerini op alles wat beweegt. Hij is geen familie van wijlen Franco Ballerini, winnaar in 1995 en 1998.

11:40 Jasper Stuyven won Parijs-Roubaix bij de junioren in 2010. 11 uur 40.

11:39 11 uur 39. Ik denk dat niemand hier met 100 procent zelfvertrouwen staat, of Mathieu (van der Poel) misschien wel. Maar met dichtgeknepen billen aan elke strook beginnen is geen goeie raadgever. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

11:37 11 uur 37. Geen Mons-en-Pévèle voor de jonkies. Ook de junioren zetten vandaag hun mes en vork in de kasseien van Parijs-Roubaix. Bij hen is de passage over Mons-en-Pévèle alvast gesneuveld.

11:35 11 uur 35. Het peloton last meermaals een rustmoment in, maar vooral Movistar zweept de boel telkens op. De grote blokken zijn ontzettend waakzaam.

11:32 11 uur 32. Kersvers papa Edward Theuns rijdt door met Max Kanter, de Duitser van DSM. Hij rijdt op een Scott-fiets en Scott is ook de naam van de zoon van Theuns die 10 dagen geleden werd geboren.

11:31 Dat wordt een plezant wasje vanavond. . 11 uur 31.

11:30 11 uur 30. Trentin laat lopen. Matteo Trentin offerde zich in het WK al heel snel op en de Italiaan wil geen herhaling. Hij vindt twee gezellen niet gunstig genoeg en laat zich afzakken.

11:29 11 uur 29. Maciej Bodnar heeft gehoord dat de crossers in het voordeel zouden zijn. De Pool interpreteert die boodschap wel op een aparte manier en zoekt nu al de graskant op.

11:27 11 uur 27. Bij Deceuninck-Quick Step pakken ze het anders aan. Davide Ballerini brengt er de vaart weer in, een makker van Wout van Aert schuift aan.

11:26 11 uur 26. Ik sta hier toch met een klein hartje aan de start. Ik heb vertrouwen in mijn benen, maar ik hoop dat ik gespaard blijf van pech. . Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step).

11:25 15". Het trio verzamelt 15 seconden en het peloton gedraagt zich nu passief. Tim Declercq bezet mee de eerste rij en kan wel leven met dit scenario. . 11 uur 25.

11:22 11 uur 22. Matteo Trentin (UAE), Edward Theuns (Trek-Segafredo) en Max Kanter (DSM) geloven in het werk van de lange adem. In hun achteruitkijkspiegel zien ze hoe het peloton hen een 100-tal meter gunt.

11:20 11 uur 20. Er ontstaat toch wat beweging en onder meer Matteo Trentin neemt zijn stuur stevig vast.

11:18 11 uur 18. We zien zeker geen spervuur aan aanvallen in de eerste kilometers. Het peloton weet niet goed welke houding het moet aannemen.

11:16 Een geniepig lachje bij Wout van Aert? 11 uur 16.

11:15 Val in de eerste kilometer. Hij sprak over 10 cartouches en daar is de eerste al. Victor Campenaerts ment het peloton, terwijl er al wordt gevallen. EF en B&B zijn er bij. Het gaat om Van Genechten en Docker, die straks afzwaaien. . 11 uur 15.

11:14 11 uur 14. In mijn carrière wilde ik één natte editie meemaken. Eindelijk is het zover. . Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step).